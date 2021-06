Centro de Eventos terá reforma no telhado e polo de imunização será desativado a partir de sábado (19)

O polo de vacinação do Centro de Eventos do Pantanal será desativado a partir deste sábado (19). O espaço deixará de ser um polo de imunização a pedido da direção do local, que solicitou a desocupação do prédio para realizar uma reforma no telhado. O último dia de funcionamento da vacinação no Centro de Eventos será nesta sexta-feira (18).

A coordenação da campanha de vacinação será transferida para o Senai Porto, que já funciona como polo de imunização. Os servidores que estão trabalhando desde o início da campanha também irão para lá. Há a previsão de abertura de um novo polo, que funcionará com a equipe que está atuando no Senai.

“É uma pena não podermos continuar usando o Centro de Eventos como polo de vacinação, pois o local é perfeito para a ação. Foi o nosso primeiro polo, onde aos poucos fomos aprimorando os processos e aprendendo a contornar os contratempos. Mas, desde quando começamos, a direção já havia avisado que não poderíamos utilizar o local até o final da campanha, em razão da necessidqade de adequações no telhado, então já estávamos preparados para a mudança. Só temos a agradecer todo esse tempo que ficamos no Centro de Eventos, que, durante 5 meses, foi um lugar que trouxe esperança para os cuiabanos”, comentou a coordenadora da campanha de imunização, Valéria de Oliveira.

De acordo com dados do sistema de cadastro da campanha, mais de 40% de todas as doses aplicadas em Cuiabá foram realizadas no Centro de Eventos, num total de mais de 110 mil aplicações. A partir de segunda-feira a campanha de imunização continuará nos polos do Senai Porto, Assembleia Legislativa, Sesc Balneário, e nos drive thru do Sesi Papa e UFMT.