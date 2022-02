Centro de Pesquisa investiga ataque cibernético no último sábado

O trem (Automated People Mover – APM) que vai ligar a linha-13 Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aos três terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos deverá estar em funcionamento no primeiro semestre de 2024. A informação foi dada hoje (22) pelo governador de São Paulo, João Doria, que informou que as obras terão início imediato, após autorização do Tribunal de Contas da União (TCU).

O TCU havia suspendido, no ano passado, o termo aditivo do contrato de concessão entre a GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a construção do Automated People Mover (APM). Mas este mês o TCU revogou essa medida e autorizou a sua implantação.

O Tribunal informou que vai acompanhar a execução das obras. “Precisávamos ter uma ligação que pudesse ser rápida, confortável e atraente para oferecer aos terminais de Guarulhos uma integração e uma sinergia. Fizemos uma séria de exigências que a concessionária (GRU Aiport) cumpriu até o último instante quando foi aprovada, há três semanas, por unanimidade, a nossa proposta de dar seguimento à operação com um monitoramento”, disse hoje o ministro do TCU Vital do Rêgo, que participou de forma virtual da coletiva do governo de São Paulo. Segundo ele, os ministros do TCU estarão “permanentemente em contato com a empresa concessionária”.

De acordo com Doria, os trens que farão essa ligação entre a CPTM e o aeroporto serão modernos. “Os trens são automáticos, sustentáveis, de alta tecnologia, com ar condicionado, wi-fi e painéis com os horários dos voos”, disse.

Para Gustavo Figueiredo, diretor executivo do Aeroporto de Guarulhos, esse trem vai ajudar a resolver o problema de trânsito na região. “No nosso entendimento vai resolver um problema de acesso ao aeroporto principalmente no período da manhã e da tarde, quando se tem grande fluxo de Guarulhos indo em direção a São Paulo. É uma alternativa de altíssima confiança e com tempo de trânsito convidativo, de 30 minutos [entre o centro de São Paulo e o aeroporto de Guarulhos]”.

APM

O APM é um tipo de trem elevado (uma espécie de monotrilho) que vai fazer o transporte de passageiros entre os três terminais do aeroporto e a linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Atualmente, essa baldeação entre a estação e o aeroporto precisa ser feita de ônibus. Com a conclusão dessa obra, esse trajeto será feito em seis minutos. A previsão do governo é de que ele possa transportar dois mil passageiros por hora em cada sentido. De acordo com o governo, esse transporte entre a linha-13 Jade da CPTM e o aeroporto será feita de forma gratuita.

“O investimento privado é de R$ 272 milhões por meio de um programa de concessão do aeroporto internacional de Guarulhos. Isso é abatido do valor que será pago pela concessionária”, explicou Doria.

Prolongamento da linha 13

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, disse que o governo planeja ampliar a linha 13-Jade até a Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. “Quando chegar o TIC [Trem Intercidades], teremos toda a conexão da região de Campinas e Jundiaí também ao aeroporto de Guarulhos”, disse ele.