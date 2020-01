Centro de Saúde do Tijucal suspende os atendimentos da Hora Estendida nesta terça-feira (21) por problemas na rede elétrica

População diz que obra melhorou o trânsito e valorizou a região

Obra recém entregue pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), a Avenida Parque do Barbado caiu no gosto de moradores e comerciantes da região. Com extensão de 1,6 km, a via está localizada entre as Avenidas Fernando Corrêa e Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho).

Por Julia Oviedo – Dono de uma oficina de conserto de motos na Estrada do Moinho, Tarcílio Junior acredita que a implantação da avenida deve valorizar ainda mais a região e aumentar o movimento de seu comércio. Ele emprega seis pessoas em sua empresa e atende uma média de 160 clientes por mês.

“É uma obra de grande envergadura que trouxe valorização e melhorias para nós, os empresários, que estão localizados aqui nesta região. Essa é uma obra que estávamos aguardando há muito tempo e que agora se tornou realidade. E ficou muito bom para todos: tanto para os nossos clientes, como para os empresários daqui”, disse Tarcílio.

E assim como Tarcílio, o salgadeiro Geraldo Lopes, que comercializa seus produtos na região há 12 anos, também acredita que a nova avenida valorizou a região. “Seo” Geraldo é morador do bairro Pedregal e percebeu rápido a diferença no trânsito, já que utiliza sua moto para a venda dos produtos.

“Melhorou o trânsito com este contorno aí. Sempre passo por aqui para comprar mercadoria e das primeiras vezes que eu passei, já percebi a diferença. Ficou muito boa essa obra”, avaliou Geraldo.

A implantação e duplicação da Avenida Parque do Barbado deveria ter sido entregue para os jogos da Copa do Mundo de 2014. A obra foi retomada pela atual gestão em abril de 2019 e inaugurada há uma semana. Na ocasião, o governador Mauro Mendes anunciou a continuidade da obra, chegando até a Avenida Professora Edna Affi (Avenida das Torres).

Para esta primeira etapa foram investidos R$ 29,5 milhões que, além da implantação e duplicação da via, também foram implantadas galerias no Córrego do Barbado, próximo a Estrada do Moinho, rotatória na mesma avenida, sinalização ao longo de toda a via, além de iluminação eficiente, paisagismo, implantação de ciclofaixas e calçadas com acessibilidade.

Lazer

Estes últimos investimentos em especial fizeram da avenida uma verdadeira opção de lazer. No início da manhã e no final da tarde muitas pessoas têm utilizado o local para a prática de caminhada, corrida, pedalada ou até mesmo para passear, dada a segurança e arborização do lugar.

O aposentado de 78 anos, Januário Barbosa, aproveitou a manhã desta terça-feira (21.01) para caminhar pela primeira vez no lugar, hábito que ele já possui há alguns anos. Januário mora no bairro Renascer e conta que antes tinha que se deslocar para um parque um pouco afastado de casa para praticar atividade física. E agora é vizinho de uma pista de caminhada.

“Antes eu tinha que sair de casa e ir no Parque Tia Nair, mas agora ficou mais perto para mim. Não tem que ficar andando na rua, é tudo na calçada, com segurança. Esses dias eu passei aqui de carro e antes a gente só tinha uma opção para entrar no bairro, agora tem essa rotatória aqui. Ficou muito bom”, disse o aposentado.

Quem também tem feito utilização do novo espaço de lazer é o analista de sistemas Marcelo Caetano da Silva, de 38 anos. Ele também mora próximo, no bairro Pedregal e diariamente pratica caminhada. Mas ele conta que antes havia pouca estrutura para quem fazia atividade física, muitas vezes tendo que fazer como “seo” Januário, buscando outros lugares.

“Era difícil fazer caminhada, porque não tinha nada de estrutura na região. A gente tinha que se deslocar para outros lugares. Agora com a nova obra, com a pista de caminhada, o acesso ficou muito bom. É muito importante para toda a região e quem mora aqui no bairro. Sem contar a sinalização: a obra foi bem estruturada e sinalizada e acredito que se tiver continuidade, será muito bom para nós”, pontuou.

Com o anúncio do governador, técnicos da Sinfra-MT já estão trabalhando no projeto de extensão do Parque do Barbado até a Avenida das Torres. A finalização do projeto está prevista para o segundo semestre deste ano.

“A Avenida Parque do Barbado deveria ter sido entregue há cinco anos à população e infelizmente não foi. Retomamos essa obra, assim como outras obras paralisadas em todo o Estado, o que demonstra o nosso compromisso e a seriedade que esta gestão tem com os recursos públicos. Não temos dúvida de que estamos consertando este Estado e agora começamos a vislumbrar os primeiros resultados”, destacou o secretário da Sinfra-MT, Marcelo de Oliveira.