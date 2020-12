Centro de Triagem Covid-19 funcionará normalmente nos dias 24 e 25 de dezembro

A primeira-dama Virginia Mendes, em parceria com a Superintendência da Pessoa com Deficiência da Casa Civil, arrecadou dez mil fraldas geriátricas para ajudar diversas pessoas com deficiência. A campanha, que recebe o nome de SER Solidário é legal, mas SER Inclusivo é melhor ainda, beneficiará as pessoas atendidas pelo Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac) e também pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa teve início no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e seguiu até o dia 20. E também contou com a parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, Polícia Militar, Casa Civil, entre outros vários parceiros, empresários e doadores, que atenderam ao pedido da primeira-dama.

“As doações recebidas mostram que a sociedade está sensível às causas sociais. Agradeço de coração a todos que nos ajudaram, desde quem doou 1 fralda até quem doou centenas de pacotes. Estamos envolvidos neste trabalho porque sabemos das necessidades e luta que essas pessoas enfrentam diariamente. Poder ajudar para angariar mais doações é extremamente gratificante”, disse a primeira-dama Virginia Mendes, que é madrinha da ação.

A Polícia Militar (PM-MT), que também participou da ação, realizou uma mobilização interna arrecadando 3.140 fraldas geriátricas para a campanha. A ação, liderada pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, mobilizou comandantes regionais, de batalhões e policiais militares em unidades de Estado de Mato Grosso.

A superintendente Estadual da Pessoa com Deficiência, Taís de Paula, explica que a doação das fraldas fará a diferença na vida das pessoas beneficiadas, como pessoas com deficiência e idosos. “Muitos não têm dinheiro para comprar fraldas e acabam usando uma por dia. E o resultado da arrecadação foi surpreendente. Estou muito feliz e agradecida a cada um que colaborou conosco”.