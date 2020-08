Centro de Triagem de Cuiabá começa a atender pessoas a partir dos 14 anos

Desde o primeiro dia de atendimento, em 22 de julho, o número de senhas distribuídas alcançou o montante de 6.583, com 6.066 pessoas atendidas

Os atendimentos do Cento de Triagem Covid-19, na Arena Pantanal, se estenderão aos adolescentes a partir dos 14 anos. A iniciativa teve início neste domingo (02.08), em que foram atendidas um total de 597 pessoas.

Por Carol Sanford – “Os atendimentos do Centro de Triagem antes eram para adultos, porém decidimos estender para adolescentes a partir dos 14 anos, com o intuito de promover o tratamento precoce também nos mais jovens, de forma a evitar o agravamento da doença em pessoas que apresentam sintomas leves da síndrome respiratória”, afirmou o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Neste domingo, as equipes do Centro de Triagem distribuíram um total de 700 senhas, entre 6h às 6h45. Dos atendidos, 132 (22,1%) testaram positivo para o coronavírus, 200 (33,5%) foram considerados suspeitos e 265 (44,4%) tiveram o resultado negativo. Foram entregues 332 kits com medicamentos e realizadas 61 tomografias.

Desde o primeiro dia de atendimento, em 22 de julho, o número de senhas distribuídas alcançou o montante de 6.583, com 6.066 pessoas atendidas e, desse total, 21% (1.269) teve resultado positivo. Os casos considerados suspeitos foram 38% (2.330) e os negativos para a Covid-19, 41% (2.467).

Como tanto os casos confirmados, quanto os suspeitos podem receber medicamentos, desde que prescritos pelos médicos do local, 59% (3.599) dos atendidos saíram do Centro de Triagem com os “kits covid”. Os exames de tomografia foram realizados em 365 pacientes.

“Nosso objetivo é não deixar ninguém de fora para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas”, disse a secretária adjunta da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), Caroline Dobes.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão, em Cuiabá.

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 650 senhas das 6h às 6h45. É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.