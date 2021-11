Centro Educacional Infantil Cuiabano – CEIC

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, participou nesta quarta-feira (17), da primeira entrega de alimentos da Associação de Agricultores Familiares da Mineira, localizado no Distrito do Aguaçu, na capital, ao programa Mesa Brasil. A Prefeitura de Cuiabá, como estratégia de fomento à agricultura familiar, oferta à comunidade um caminhão para a entrega dos alimentos. A ação integra o programa ‘Agro da Gente’.

Inicialmente, o serviço contempla a dez produtores cadastrados, onde os alimentos, (frutas, verduras e legumes) produzidos serão entregues ao Programa Mesa Brasil, mantido pelo sistema Sesc-Fecomércio. Na primeira remessa foram transportadas quase duas toneladas de alimentos.

Durante o evento, o secretário informou aos produtores daquela região, que tenham interesse em participar da ação, devem procurar a sede da Secretaria, em Cuiabá, para realizar o cadastramento. No total, o assentamento conta com 20 produtores da agricultura familiar.

O ‘Agro da Gente’ é executado em parceria com o Sesc, Senar, Empaer e Associação de Produtores.

“Essa gestão trabalha na construção de uma política que coloque o produtor de pequeno porte em lugar de destaque. Essa é a visão da Prefeitura de Cuiabá. É a visão de toda equipe, que comprou a ideia, que acredita no potencial dos nossos agricultores. Não há como se desenvolver uma política sem conhecer as necessidades”, disse o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

Mediante a parceria, a partir de agora, uma vez na semana, sempre às quartas-feiras, o caminhão da Secretaria fará a logística do transporte de toda produção para a capital, sendo essa a principal dificuldade enfrentada pelos agricultores.

“Essa estratégia será de início. Se necessário, a equipe retorna ao assentamento, em cada propriedade para nova retirada. Hoje, temos dez produtores plantando e colhendo. Em tempo célere, que possamos ter 20,30 produtores, para que seus filhos e netos entendam que no campo também tem lugar para empreender, sem precisar se deslocar para a cidade para ter uma vida digna”, complementou Vuolo.

Feliz, o senhor Moacir da Silva Aires, 59 anos, diz que teve a esperança renovada com a iniciativa. Ele conta que, por conta da falta de recursos para transportar sua plantação chegou a perder muitos itens. O alto valor do frete, que chegou a R$ 150 era o maior impeditivo ao trabalho.

“Com essa notícia agora, de que o pessoal da Prefeitura vem buscar o que a gente produz e levar para a cidade é outra coisa, tudo isso até parece um sonho. Agora não vou perder mais nada. Vou plantar para colher no tempo certo e ter o produto para entrega. Graças a Deus teremos essa ajuda”, declarou o produtor.

A presidente da Associação de Agricultores Familiares da Mineira, Alessandra Carneiro de Souza, explica que no assentamento produz limão, abóbora, mamão, quiabo, alface, couve, rúcula, berinjela, coentro, cebolinha e pepino. “Todos os moradores aqui do assentamento da Mineira sobrevivem da agricultura familiar. Com os altos custos dos produtos para o plantio, assim como do transporte do que for produzido, estava inviabilizando o nosso trabalho. A maioria estava plantando apenas o suficiente para o consumo. Agora, com o Agro da Gente, que já temos o destino certo, a hora é de trabalhar pra atender a demanda e abastecer o caminhão que virá toda semana”, agradeceu Alessandra.

“O produtor rural precisa desse aporte da porteira para fora, porque pra dentro, o produtor se garante, ele sabe como produzir e pra fora, o importante é o preço. E é aí que entra esse suporte. Para que o que for produzido possa ter o lucro esperado por quem produziu”, ressaltou o agente técnico de Cuiabá da Empaer, Nivaldo Ponciano Coelho.

A produção será destinada ao programa Mesa Brasil do Sesc/Fecomércio que faz a distribuição de alimentos para as famílias carentes e instituições filantrópicas. “Cada dia a demanda aumenta. Esse apoio da Prefeitura, onde receberemos produtos frescos, nos deixa repletos de orgulho. Os produtores podem ter a certeza que irão fazer muitas famílias felizes. As pessoas poderão ter uma alimentação saudável na mesa”, frisou a assistente social responsável pelo Mesa Brasil em Cuiabá, Jussara Teixeira.

Finalizando o evento, Vuolo fez um resgate das proposições construídas pela Pasta. “Esse sonho tem sido plantado há muitos anos. Mas agora ganhou a força maior, da União, daqueles que acreditam e desenvolvem ações voltadas ao produtor de pequena propriedade.

“É isso que nós queremos. Que essas pessoas possam produzir e colher o suficiente para ter qualidade de vida. Muito mais que produzir, queremos que esses produtores se transformem, de fato, em empreendedores, que possam entender de fato que é a agricultura familiar é uma rica oportunidade de negócio, não apenas simplesmente uma fonte de renda”, finalizou o secretário.