Cerca de 30 mil estudantes da rede pública municipal de ensino começam a receber na quarta-feira (8), Kits do Programa Alimentação Escolar

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo realizou na última terça-feira (31), visita técnica no Distrito da Guia para conhecer o projeto de instalação de uma nova indústria de processo de aves. De acordo com o gestor, a projeção é chegar a mil novos empregos diretos e indiretos com a implantação do projeto na região. A visita foi acompanhada por técnicos da Pasta, representante da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), produtores locais e do investidor. A ação faz parte do Agro da Gente, projeto integrante do programa Pra Frente Cuiabá da gestão Emanuel Pinheiro, que busca o desenvolvimento econômico, social e industrial da Capital.

“O sustentáculo da cadeia do frango é a indústria de processamento, não há como a gente trabalhar uma política de ação para fortalecer a pequena propriedade se a gente já não tiver no escopo a chamada venda futura. A comercialização é a chave do processo, porque você produz com qualidade, com apoio técnico, com economia de escala, mas se você já não tiver a venda garantida o risco para o produtor é muito grande por conta do custo da produção de frango, em razão dos investimentos nas matrizes, na ração, além do apoio na questão de vacina e todos os elementos. O processo inicial é o cadastro de 20 unidades de fornecimento, identificando produtores de pequenas propriedades inicialmente da região da Guia, próxima a indústria, por um questão de logística. Estimamos chegar a mil beneficiados diretos e indiretos dentro de um ano, só na cadeia do frango. O mercado das aves já é muito grande no estado e só o município de Cuiabá já é capaz de consumir a produção deste frigorífico”, disse o secretário Vuolo.

Esta é uma das ações do Agro da Gente, que é um dos cinco eixos do programa Pra Frente Cuiabá. O Agro da Gente vai fortalecer a agricultura familiar, promover a qualificação técnica na produção do campo, incentivar as atividade da agroindústria, além de fomentar às cadeias produtivas do leite, peixe, frango e frutas, legumes e verduras.

“A zona rural de Cuiabá tem um grande potência que precisa ser lapidado. A nossa gente do campo precisa de assistência e oportunidade para crescer, se desenvolver, melhorar de vida. Por isso lançamos dentro do Pra Frente Cuiabá o projeto do Agro da Gente, com capacitação, orientação técnica e incentivo para que o produtor rural, o agricultor familiar encontre estímulo para continuar no campo e ter qualidade de vida à medida que contribui também para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. É investindo no nosso capital humano que vamos juntos projetar a Cuiabá sustentável do futuro”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Há cerca de 40 km do asfalto da Estrada da Guia fica a Fazenda Ipê Roxo. A árvore que dá nome a propriedade é a primeira a ser vista quando se transpassa a porteira, bem a direita. Seguindo pela estrada de terra já se avista a casa sede. O investidor da indústria de processamento de aves aguarda a equipe da Prefeitura de Cuiabá para apresentação do local de instalação e projeto.

“Primeiro concurso que eu fiz foi da Empaer, fui abrir um escritório deles em Matupá, tenho formação em técnico agropecuário e hoje estou com a Empaer aqui para me auxiliar a abrir o meu próprio negócio, porque a técnica evolui muito, como se criava um frango em 1986 quando fiz meu técnico não tem mais nada igual a hoje. Meu objetivo é fomentar essa região de pequenos produtores e que estão sem muita opção do que fazer com a terra. Se eu conseguir fomentar uma região, gerar renda e mudar uma realidade, já estou satisfeito”, disse o advogado e investidor da indústria de processamento de aves, Caio Nunes de Figueiredo.

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Agro da Gente incentiva neste primeiro momento o investimento por parte da iniciativa privada e articula a integração com o produtor rural local, acompanhando todo o processo de interação entre eles, de instalação dos investimentos e também o acompanhando técnico ao produtor em parceria com as entidades que atuam no setor, como Empaer, Senar, Sindicato Rural, Sebrae que orienta no aspecto financeiro e de aplicação dos recursos de forma correta, para que o produtor de pequena propriedade saiba fazer a gestão correta dos recursos investidos por ele no seu negócio e, automaticamente, se integre a cadeia produtiva, da produção até a venda. O papel do município de Cuiabá é fazer a engrenagem toda funcionar.

“Eu quero crescer com esse projeto que é muito bacana e com isso contratar mais funcionários e fomentar o emprego na região do Pai Joaquim. Meu sonho é aumentar a granja com a chegada do frigorífico e fazer um sítio autossustentável, desde a cultivação, ao manejo e descarte de resíduos que é uma grande preocupação para mim, estamos reflorestando uma parte também. Eu acredito que o futuro é viver da terra”, disse o criador de aves há 6 anos, Gleidson Celies, de 38 anos.

Programa de desenvolvimento

No Pra Frente Cuiabá, a proposta é organizar a cidade em polos e promover o desenvolvimento de forma linear e integrada, estimulando as capacidades de cada setor, se articulando também com a iniciativa privada e terceiro setor. Ações de infraestrutura, mobilidade urbana, fomento na geração de empregos, na produção do campo, resgate do turismo e valorização da cultura cuiabana se interseccionam para construir uma cidade cada vez mais sustentável, tecnológica, planejada e que proporcione qualidade de vida aos seus habitantes. O programa abarca cinco principais ações, já em execução: Sine da Gente, Enem Digital 5.0, Qualifica Cuiabá, Cuiabanco e Agro da Gente.