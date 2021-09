Cerca de 300 pessoas são abordadas na ação integrada “Amigo da Rodada” em Cuiabá

Na noite de sexta-feira (24.09), cerca de 300 pessoas receberam orientações sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção durante a abordagem educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá. A ação integrada faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito em Mato Grosso. Este ano o tema da campanha é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

“Mais uma vez tivemos uma receptividade e repercussão muito positiva da ação. Na abordagem educativa, os frequentadores dos estabelecimentos tiveram a oportunidade de verificar que, mesmo com pouca quantidade de álcool ingerido, já é possível detectar índice de alcoolemia. E os amigos da rodada, aquelas pessoas que não estavam consumindo bebida alcoólica e participam do teste com o etilômetro, sentiram-se valorizados por sua atitude consciente”, comentou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Rosane Pölzl.

Nas abordagens, foram encontrados 12 amigos da rodada, pessoas que não estavam ingerindo bebida alcoólica e poderiam conduzir veículo em segurança. Eles realizaram o teste do etilômetro e, por não apresentaram índice de alcoolemia, foram presenteados com brindes educativos como reforço pela atitude positiva.

O “Amigo da Rodada” busca identificar e premiar aquele amigo que não vai beber para poder levar seus amigos para casa em segurança. As equipes das instituições abordaram as pessoas nos estabelecimentos na intenção de fazer essa blitz reversa de sensibilização sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção.

As pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica também tiveram a oportunidade de realizar o teste do etilômetro. Após o resultado do teste, esses voluntários receberam informações sobre as penalidades as quais estariam sujeitos caso fossem flagrados conduzindo veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

“Quero agradecer aos estabelecimentos onde realizamos as abordagens educativas que entenderam o objetivo da ação e nos permitiram passar essas informações tão importantes aos cidadãos que ali estavam, para garantirmos um trânsito mais seguro para todos”, destacou o comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, tenente coronel PM Adão César Rodrigues.

A ação nos bares de Cuiabá foi realizada de forma integrada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, Polícia Judiciária Civil, por meio da Deletran, e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá.

Semana Nacional de Trânsito

As ações educativas em comemoração a Semana Nacional de Trânsito encerram-se neste domingo (26.09), com o evento “Pedal Legal: SNT 2021”. A concentração será às 5h30, no Sinuelo, em Cuiabá.

Em Mato Grosso, as ações conjuntas da Semana Nacional de Trânsito contaram com a participação de equipes do Detran-MT, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), Guarda Municipal de Várzea Grande, Sest Senat e concessionária Rota do Oeste.