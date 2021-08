Cerca de 40 cursos de Formação de Brigadas de Incêndio serão realizados nos próximos meses

O SENAR-PR e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) assinaram, na segunda-feira (16), o primeiro termo aditivo da parceria para capacitar técnicos e produtores paranaenses. Essa etapa prevê investimentos de R$ 8,9 milhões, em ações de treinamentos no setor de bovinocultura de leite, promoção social e aquisição de equipamentos e insumos para os treinamentos.

“Essa parceria visa maximizar recursos do Estado, do IDR-Paraná e do SENAR-PR, para chegarmos na ponta e atender o nosso produtor rural de forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, oferecer ao paranaense um produto de maior qualidade, além de contribuirmos para o desenvolvimento do setor da economia estadual”, disse, na ocasião, o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette. “As ações destas duas áreas [bovinocultura de leite e promoção social] serão reforçadas e intensificadas com o trabalho dos técnicos de ambas as casas. E, no curto prazo, novos termos serão assinados para darmos andamento as capacitações para diversos elos da cadeia produtiva do Estado”, acrescentou Débora Grimm, superintendente do SENAR-PR.

Entre as ações previstas, estão a capacitação de 40 extensionistas em controle reprodutivo e de outros 40 em sanidade animal (mais especificamente, no diagnóstico de brucelose e tuberculose). Além disso, a parceria também deve capacitar 150 extensionistas em sistemas de ordenha e qualidade de leite. Todos os cursos serão ministrados nos Centros de Treinamento Agropecuários do SENAR-PR, em Ibiporã e Assis Chateaubriand.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destaca a importância da parceria entre entidades dos setores público e privado. “Temos a oportunidade de capacitar técnicos para elevar o nível de resultados, satisfação e sustentabilidade no meio rural paranaense”. Também participou da assinatura o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza.

Assistência técnica

Em outra ponta, o convênio vai prestar assistência técnica e extensão rural para mil unidades de produção, em um total estimado de mais de 22,8 mil horas técnicas (ou seja, mais de 22 horas de consultoria por propriedade). Também está prevista a assistência técnica para implantação e condução de 100 unidades de referência. A produtores rurais familiares, serão ofertados 150 cursos relacionados à bovinocultura de leite, disponíveis no catálogo do SENAR-PR.

Para viabilizar as capacitações, o contrato prevê a aquisição de seis aparelhos portáteis de ultrassonografia veterinária e de 30 kits para verificação de equipamentos de ordenha mecânica. Segundo o contrato, o SENAR-PR vai investir R$ 3,6 milhões, enquanto o IDR-Paraná vai aportar R$ 5,3 milhões nessa fase do convênio.

Convênio

As ações estabelecidas no aditivo complementam o convênio firmado em novembro de 2020, entre o SENAR-PR e o IDR-Paraná, com vistas a reforçar o desenvolvimento do setor rural no Paraná. Com vigência até 2023, o termo de cooperação técnica tem objetivo de capacitar técnicos e produtores rurais em oito programas, entre os quais estão contempladas as áreas de energias renováveis, boas práticas na produção de grãos, agroecologia e integração institucional.