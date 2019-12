Cerca de 900 alunos dos ensinos médio e fundamental recebem certificados de conclusão

Em Cuiabá, a noite desta segunda-feira (16.12) foi de festa para 113 alunos do ensino médio e 161, do 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Militar Tiradentes. No pátio de eventos do quartel do Comando Geral da Polícia Militar estudantes, familiares e autoridades se reuniram para o desfile comemorativo e colação de grau.

Quem concluiu o ensino médio vive a expectativa do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para vagas em universidades públicas ou bolsas do Prouni. Esse é o caso da estudante Luana Souza Vittorazzi. Aos 17 anos, Luana tem como meta conquistar uma vaga no curso de Direito da UFMT.

“Estudei muito e acredito que fui bem nas provas do Enem, agora é só esperar. Quero ingressar na PM e ser oficial”, observa. É que a partir do próximo concurso somente quem tiver concluído o curso de Direito poderá se candidatar à vaga de oficial da PMMT.

A vida de Luana Vittorazzi não foi fácil nos cinco anos em que estudou na Escola Militar Tiradentes, em Cuiabá. Moradora de Várzea Grande, cerca de 15 km distante da escola, tinha de acordar às 4h para pegar o transporte coletivo e chegar às 6h40 na unidade.

“Pensei em desistir, mudar de escola por causa da distância, mas persisti e com o apoio da minha família e da escola, hoje estou aqui, formando. É um momento de gratidão e sou grata pela escola, professores e família”, conclui.

Até o próximo sábado (21.12), as sete escolas militares estaduais estarão realizando solenidades de formatura. Serão quase 900 alunos concluindo o ensino médio e fundamental. São 380 do ensino médio que agora deixam as escolas militares para ingressar em universidades. Os demais farão o ensino médio público militar.

Em 2020, o número de alunos em escolas públicas estaduais sob gestão da Polícia Militar subirá de 2.942 para 3.250, conforme o coordenador estadual das Escolas Tiradentes, tenente-coronel André Willian Dorileo. Três escolas, de Rondonópolis, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, começaram a funcionar no início deste ano e no período de adaptação, tiveram menos alunos, explica o tenente-coronel Dorileo.

As sete escolas já fizeram o processo seletivo para 2020 e todas as vagas foram preenchidas com muita concorrência. Em Cuiabá, por exemplo, as 120 vagas abertas para o 7º ano do ensino fundamental foram disputadas por mais de 800 estudantes.

Comando da PM

Durante a solenidade de formatura, em Cuiabá, o comandante-geral adjunto, coronel Delwison Sebastião Maia da Cruz, destacou o papel histórico da PM na prevenção e combate à criminalidade, mas disse que a instituição não poderia limitar seu trabalho às prisões e controle de índices criminais.

“Nossa missão também é cultural e queremos mais uma vez contribuir, não substituindo o modelo atual de ensino, mas auxiliando a escola a influenciar os jovens no desenvolvimento de valores que transcendem gerações. O respeito, influencia-los a respeitar pais, professores, a ter disciplina, disciplina para enxergar seus sonhos”, completou.

Cruz parabenizou aos alunos e pais pelas conquistas. O comandante-geral adjunto e os coronéis Ronelson Barros (diretor de Ensino e Pesquisa da PM) e Edvan (diretor de Gestão de Pessoas) homenagearam as três alunas que obtiveram as melhores notas na conclusão do ensino médio: Heloíse Bastos, Natalia Novack e Dayelle Barros.