Cezinha acompanha início de vacinação dos profissionais da Educação e é parabenizado pelo trabalho em defesa da categoria

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a partir deste sábado (5), irá adotar o rodízio no funcionamento dos polos de vacinação aos sábados e feriados, devido à baixa procura por parte das pessoas agendadas no site vacina.cuiaba.mt.gov.br observadas nas últimas semanas, mesmo diante da abertura de novos grupos prioritários. Dessa forma, somente os polos de vacinação do Centro de Eventos do Pantanal e do SESI Papa (drive-thru) irão funcionar no dia 5 de junho. A decisão pode ser revista caso se observe aumento da procura por parte do público. Nesta sexta-feira (4), foi aberto o cadastro para pessoas a partir de 55 anos de idade sem comorbidades.

A gerente de Vigilância Epidemiológica de Cuiabá, Flávia Guimarães, afirma que aos sábados e feriados, o máximo de doses aplicadas não tem chegado a 1 mil somando todos os postos. “Sábado passado fizemos em torno de 400 doses no Centro de Eventos do Pantanal. No feriado de Corpus Christi, fizemos 983 doses somando todos os quatro polos que funcionaram, o que não dá nem 25% do número de pessoas agendadas. É uma situação lamentável porque estamos todos empenhados em imunizar a população, temos buscado aprimorar cada vez mais o serviço, inclusive enviando mensagens por WhatsApp e e-mail quando a pessoas é agendada, mas não temos visto o mesmo interesse das pessoas em também colaborar com a aceleração do processo de imunização coletiva”, afirma Flávia.

Cuiabá tem capacidade de aplicar mais de 5 mil doses de vacina contra a covid-19 por dia nos cinco polos em funcionamento atualmente – Centro de Eventos do Pantanal, SESC Balneário, Assembleia Legislativa, SENAI da Avenida XV de Novembro e SESI Papa (drive-thru).

A secretária municipal de Saúde, Ozenira Félix, solicita que as pessoas compareçam aos polos de vacinação quando forem agendadas, para que o processo de imunização da população cuiabana aconteça de modo mais célere. “Eu gostaria de solicitar às pessoas de Cuiabá que quando houver o agendamento que elas compareçam à unidade onde estiverem designadas para fazer a vacinação porque nós estamos tendo muita abstenção. Caso a pessoa não possa ir naquele dia, que compareça no dia seguinte pois é de extrema importância que essas pessoas que estão agendadas procurem o posto de vacinação para que nós possamos com mais rapidez cada vez imunizar mais pessoas. Nós estamos com um número significativo de doses e todas as vezes que a pessoa deixa de comparecer, prejudica o processo de imunização”, afirma.