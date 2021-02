Cezinha Nascimento requisita vacina para professores de Cuiabá

Câmara Municipal de Cuiabá

O vereador por Cuiabá, Cezinha Nascimento (PSL), protocolou na manhã desta segunda-feira (01°) um ofício junto à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a vacinação, para prevenir contra o coronavírus (Covid-19), dos profissionais da área da educação, sobretudo os professores, antes do retorno às salas de aulas.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, os primeiros vacinados serão trabalhadores da Saúde, população indígena em seus territórios, pessoas com deficiência institucionalizadas e pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas. Na segunda fase do PNI, serão imunizados pessoas de 60 a 74 anos. As pessoas com comorbidades como diabetes, hipertensão, doença pulmonar e outras serão vacinadas na terceira fase de imunização.

Por fim, somente na 4ª fase de vacinação, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) prevê a imunização dos professores, juntamente com os membros das forças de segurança e salvamento e de funcionários do sistema prisional.

“Me preocupo com a saúde dos profissionais da educação e com os alunos, por isso estou solicitando ao prefeito Emanuel Pinheiro que inclua os profissionais da educação na primeira etapa da vacinação”, explica o parlamentar.

A preocupação do vereador leva em consideração as características do ambiente escolar e das atividades educacionais, em que o contato é bastante próximo e frequente.

“Os pais estão inseguros de enviar seus filhos de volta às unidades escolares. Por outro lado, os profissionais da educação também estão com receio de voltar ao convívio com os alunos sem ter a devida imunização, pois, segundo pesquisas, crianças infectadas podem transmitir a doença durante semanas, mesmo que não apresentem nenhum sintoma”, diz Cezinha.

Conforme divulgação da Secretaria Municipal de Educação, o retorno às aulas para os alunos da rede pública municipal estão previstas para o dia 8 de fevereiro. Às aulas serão no sistema híbrido, revezando entre presenciais e virtuais.