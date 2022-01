CGE convoca para entrevistas candidatos a analistas de tecnologia da informação

O livro “Cartografia do Brincar – Brinquedos e Brincadeiras do Centro da América do Sul”, que traz um mapeamento sobre o brincar de 12 comunidades rurais e bairros de Chapada dos Guimarães, será lançado nesta quarta-feira (19.01), às 17h, no Centro Cultural Casa di Rose. O projeto é um dos selecionados no Edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), por meio da Lei Aldir Blanc.

O Centro Cultural Casa di Rose, onde será o lançamento, fica em Chapada dos Guimarães, cidade escolhida para embasar o mapeamento do projeto. A autora Micheli Sierra e equipe de produção percorreram as comunidades e registraram como as crianças e adultos brincam e quais os brinquedos constroem. O livro conta com relatos de mais de 90 brincadeiras, fotos, um mapa conceitual do munícipio elaborado pelo geógrafo Eduardo Rocha, ilustrações em aquarela feitas pela artista plástica Fabrícia Campello e projeto gráfico de Roseli Carnaíba.

“O livro traz o contexto da territorialidade do brincar e da potência da infância, onde a criança é protagonista e narradora de sua própria história. É uma viagem ao devir e um aprofundamento no imaginário, desvelando as contribuições da cultura da infância para um mundo melhor”, destaca Micheli.

Como contrapartida do projeto, foram entregues 200 exemplares do livro para a Secretaria Municipal de Educação de Chapada dos Guimarães, de modo que o material possa ser aproveitado em sala de aula.

Serviço:

Lançamento do livro “Cartografia do Brincar – Brinquedos e Brincadeiras do Centro da América do Sul”

Data: Quarta-feira (19.01), às 17h

Local: Centro Cultural Casa di Rose – Chapada dos Guimarães

Mais informações: Instagram @cartografiadobrincar

(Com informações da assessoria)