CGE divulga resultado parcial da fase de entrevistas do seletivo para analista

Foto: Karen Malagoli

O Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros lançou, na segunda-feira (31), mais um projeto cultural, o Poemaminuto. Trata-se de episódios em vídeo de uma encenação de poesia de algum artista mato-grossense, em cerca de um minuto, para facilitar o compartilhamento pelas redes sociais e ampliar o acesso.

O primeiro episódio já está disponível nas redes sociais do Teatro Zulmira (assista neste link https://www.instagram.com/p/CZaJ5ztogIu/) e a concepção é fruto da parceria entre a diretora geral do equipamento cultural e o fotógrafo e diretor audiovisual Henrique Santian, que assina a direção de vídeo, a fotografia e a edição.

O texto é de Dani Paula, que assume neste trabalho sua primeira faceta: poeta. Este e os próximos dois episódios terão escritos dela. Após, serão convidados outros (e outras) poetas da terra para emprestar seus poemas, a serem narrados por eles mesmos ou por mais artistas, gerando uma ampla e bela rede de produção e de valorização da arte regional.

“Sempre haverá um convidado somando com a gente”, comenta Dani Paula, referindo-se a ela e a Henrique Santian e registrando a presença do artivista Caio Augusto Ribeiro que, nesta primeira edição, além de participar da encenação ao lado dela, contribuiu na concepção, assinada pelos dois anfitriões.

Nas próximas edições, portanto, haverá outros atores, além de outros autores.

O Poemaminuto não será apenas um produto de redes sociais. “O projeto vai ser um quadro do programa Cultura em Movimento, além de circular nos intervalos da TVAL”, explica Dani Paula, sobre a parceria do Teatro Zulmira com a TV da Assembleia Legislativa.

Cultura em Movimento – O programa de TV Cultura em Movimento é o formato criado em 2021, em substituição ao Arte e Cultura Mato Grosso, sempre veiculado aos finais de semana na TVAL (canal aberto 30.1), a fim de apresentar expressões artísticas do Estado na localidade onde o artista vive – apresentando escritórios, ateliês, quintais, além de registrar o trabalho da Assembleia Social – Coordenadoria de Integração, Cidadania e Cultura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Toda a produção do programa é “prata da casa”: agendas, pauta, gravação, entrevistas, edição, entre outras etapas são feitas por servidores da ALMT, ora da Assembleia Social, ora da TVAL.

As edições são exibidas na TVAL aos sábados, às 15h, com reprises aos domingos, às 15h e às 20h, no horário de Cuiabá.