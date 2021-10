CGE encerra campanha com live sobre “Autocuidado: uma atitude de amor próprio”

Com uma abordagem leve e simples, a live realizada na última semana pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), por meio do Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho, em alusão à campanha Outubro Rosa, teve como tema “Autocuidado: uma atitude de amor próprio”. A transmissão, pela plataforma Google Meet, foi voltada aos servidores do órgão, como ponto alto da campanha no âmbito da CGE.

A palestrante convidada, a master coach Tatiane Barbieri, abordou o assunto de forma a encorajar as mulheres a se tocarem, sentirem carinho e amor profundo por si mesmas, com a intenção de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e mobilizar à disseminação de dados preventivos.

Segundo ela, quanto mais as mulheres tiverem conhecimento dos detalhes da prevenção, mais fácil fica o tratamento e a condução para o processo de cura. Os avanços referentes ao diagnóstico precoce auxiliam as pessoas a enxergar o câncer de mama não como uma sentença, mas sim como uma doença que tem cura.

Para a palestrante, a campanha Outubro Rosa traz boas notícias em relação à prevenção e conscientização do câncer de mama. Infelizmente, este tipo de câncer ainda é o que possui maior incidência no Brasil, mas dados obtidos em pesquisas já apontam o aumento da sobrevida dos pacientes e também demonstram importantes avanços no tratamento.

Ainda de acordo com Barbieri, todos estes dados fazem com que se possa enxergar e valorizar ainda mais, e com muito mais otimismo, a campanha Outubro Rosa. Mas é claro que não se deve preocupar com a prevenção apenas no mês de outubro. Se prevenir e se informar são ações que devem ser realizadas ao longo de todo o ano, por mulheres e homens (eles também desenvolvem a doença por possuírem o tecido mamário onde se aloja a anomalia).

Quanto maior a informação e a conscientização, maiores as chances de cura. Lembrando também de cuidar da saúde mental, pois, se a mente e o gerenciamento das emoções estiverem em equilíbrio, certamente a pessoa poderá aumentar sua imunidade, melhorar suas taxas hormonais e, assim, ter uma melhor qualidade de vida.

“A mulher precisa se priorizar. Todas as outras atividades são secundárias. É preciso olhar com o mesmo cuidado para si como ela cuida dos outros, da vida profissional, do esposo, dos filhos, visto que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 28% dos cânceres de mama poderiam ser evitados por meio da adoção de hábitos de vida mais saudáveis e essa mudança de comportamento reduziria a triste estatística de 60 mil mulheres diagnosticadas por ano no Brasil. Portanto, prevenir é um ato de amor, com você, com seu corpo e com todos que te amam”, pontuou a palestrante.

Segundo o Instituto Oncoguia, 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença.

A master coach Tatiane Barbieri é palestrante internacional, idealizadora do Programa de Liderança e Coaching (PLC) no Governo de Mato Grosso e servidora da Escola de Governo do Estado.

História

O movimento Outubro Rosa teve início no ano de 1990 em um evento chamado “Corrida pela cura”, que aconteceu em Nova Iorque para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan G. Komen Breast Cancer Foundation.

O evento ocorria sem que houvesse instituições públicas ou privadas envolvidas. A medida em que cresceu, Outubro Rosa foi instituído como o mês de conscientização nacional nos Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo.

A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com a iluminação cor-de-rosa do Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista.

A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram-se cada vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a mensagem: a prevenção é necessária.