CGE inicia inscrições para seletivo de analista de tecnologia da informação

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) iniciou, nesta quinta-feira (25/11), o período de inscrições para o seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para contratação de analista de tecnologia da informação (nível sênior), na carreira dos profissionais de Desenvolvimento Econômico Social.

As inscrições ficarão abertas até o dia 06 de dezembro de 2021, exclusivamente por meio eletrônico, no link http://reserva.controladoria.mt.gov.br. No ato da inscrição, conforme previsto no Edital do Processo Seletivo nº 01/2021/CGE, o candidato deve anexar os seguintes documentos digitalizados em formato pdf, de modo legível e com tamanho máximo individual de 2 MB:

a) frente e verso do Registro Geral (RG) ou de outro documento oficial de identidade com foto;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o documento do item “a” não contiver o número do CPF;

c) Comprovante de residência expedido há, no máximo, 3 meses da publicação do edital;

d) Documentos comprobatórios de escolaridade exigida para a função;

e) Documentos elencados no item 5.4 do Edital, a serem utilizados na avaliação de certificações, títulos e experiência profissional;

f) Documentos elencados no item 2.6.8 do edital, se candidato à vaga destinada a pessoas com deficiência (PcD).

Para se inscrever, os candidatos devem possuir graduação de nível superior e atuação na área dos seguintes perfis: analista desenvolvedor/implementador (Java e .NET), analista de projetos, analista de banco de dados (administrador de banco de dados), analista de banco de dados (cientista de dados) e analista de infraestrutura e segurança.

A contratação, condicionada à eventual e real necessidade da CGE-MT, será para jornada de trabalho de 40 horas semanais, com subsídio de R$ 10 mil mensais. O efetivo exercício dos analistas será realizado em Cuiabá (MT), com a possibilidade de a jornada ser executada em regime de teletrabalho, a critério da administração pública, quando houver compatibilidade com o serviço a ser prestado.

O processo seletivo está sob a condução de Comissão Organizadora instituída pela Portaria nº 0079/2021/CGE/MT e formada por nove servidores lotados na Superintendência de Inteligência, Coordenadoria de Infraestrutura de TI e Coordenadoria Administrativa da CGE-MT.

Inscrições e informações complementares: http://reserva.controladoria.mt.gov.br

