CGE prorroga inscrições do seletivo para contratação de analista de TI

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) ampliou de segunda-feira (06.12) para quarta-feira (08.12) o prazo de inscrições para o seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para contratação de analista de tecnologia da informação (nível sênior). A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (03.12), na retificação do Edital do Processo Seletivo nº 01/2021/CGE.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico, no link http://reserva.controladoria.mt.gov.br. No ato da inscrição, conforme previsto no edital do seletivo simplificado, o candidato deve anexar os seguintes documentos digitalizados em formato pdf, de modo legível e com tamanho máximo individual de 2 MB:

a) frente e verso do Registro Geral (RG) ou de outro documento oficial de identidade com foto;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o documento do item “a” não contiver o número do CPF;

c) Comprovante de residência expedido há, no máximo, 3 meses da publicação do edital;

d) Documentos comprobatórios de escolaridade exigida para a função;

e) Documentos elencados no item 5.4 do Edital, a serem utilizados na avaliação de certificações, títulos e experiência profissional;

f) Documentos elencados no item 2.6.8 do edital, se candidato à vaga destinada a pessoas com deficiência (PcD).

Para se inscrever, os candidatos devem possuir graduação de nível superior e atuação na área dos seguintes perfis: analista desenvolvedor/implementador (Java e .NET), analista de projetos/requisitos, analista de banco de dados (administrador de banco de dados), analista de banco de dados (cientista de dados) e analista de infraestrutura e segurança.

Com a ampliação do período de inscrições, o cronograma atualizado é o seguinte:

Tabela de Barema

A retificação do Edital do Processo Seletivo nº 01/2021/CGE, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (03/12), trouxe também a atualização na tabela de pontuação para avaliação da experiência profissional e certificação dos candidatos inscritos nos perfis analista de projetos/requisitos, analista de banco de dado/administrador de banco de dados e analista de infraestrutura e segurança.

Acesse AQUI a edital retificado.