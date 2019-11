CGM promove debate sobre ferramentas de combate à corrupção

Acontece nesta quinta-feira (28), às 19h, no auditório da Faculdade Cuiabá (FAUC), a última rodada de palestras com o tema “As Ferramentas de Combates à Corrupção”. Promovido com o intuito de incentivar a participação popular no controle social, o evento da Prefeitura de Cuiabá contará com a presença de cerca de 100 alunos dos cursos de Administração e Direito da instituição educacional.

A ação é feita por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) e Controladoria Geral do Estado (CGE) e também foi promovido na última sexta-feira (22) na Faculdade FAIPE. Na oportunidade, três palestras foram ministradas para aproximadamente 80 estudantes do curso de Direito, em horários diferentes.

“Procuramos abordar os assuntos com uma linguagem simples, debatendo com os alunos sobre o direito do cidadão de ter acesso aos serviços e informações do poder público. Apresentamos a eles o nosso Portal da Transparência, os canais da ouvidoria e outras ferramentas, no intuito inserir cada vez mais a sociedade no processo de controle social”, diz a coordenadora de Transparência Ativa, Joilce Botelho Acosta.

As palestras são realizadas dentro do cronograma de ações a 2ª Semana Municipal de Combate à Corrupção, instituída em Cuiabá por meio da Lei nº 6.197, sancionada pelo prefeito Emanuel Pinheiro em agosto de 2017. Além disso, o evento vem ao encontro de uma das diretrizes do Pacto Global proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), o qual a Prefeitura de Cuiabá tornou-se signatário.

“As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno”, diz o Princípio 10 do documento assinado pelo Município no mês de outubro.

SERVIÇO

Assunto: Palestra “As Ferramentas de Combates à Corrupção”

Local: Auditório da Faculdade de Cuiabá (FAUC)

Horário: 19h

Data: 28 de novembro, quinta-feira