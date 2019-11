Chegada do Papai Noel, festival de música, stand up e show nacional agitam o feriado

A Prefeitura de Cuiabá destaca os principais eventos e atrações culturais deste final de semana e feriado, que acontece nesta sexta-feira (15). E para informar e oferecer opções à população e aos servidores públicos a Secretaria de Inovação e Comunicação (SICOM) segue a proposta do prefeito Emanuel Pinheiro de valorização da cultura e dos eventos que acontecem na capital mato-grossense.

O início do final de semana começa nesta sexta-feira (15) com os eventos “Itaipava de Som a Sol Itinerante” percorrerá os bares das cidades com música e food truck de espetinho gratuito. Em Cuiabá, eles estarão no Bar do Neve a partir das 20 horas.

No sábado (16), a banda de pagode ícone dos anos 90, Raça Negra, se apresenta com o repertório do trabalho ‘Raça Negra & Amigos II’, sequência do DVD ‘Raça Negra & Amigos’, lançado em 2012. A banda ‘Mondo Generator’, criada pelo ex-Queens of the Stone Age Nick Oliveri, toca em Cuiabá pela primeira vez no próximo domingo (17). Festival de música gospel, stand up, chegada do papai noel, confira a programação do final de semana.

Show e Festa

1. O Que: “Itaipava de Som a Sol Itinerante”- O evento contará com um caminhão com palco, iluminação e som que levará música boa para os bares da grande Cuiabá. Com uma hora e meia de duração, a ação ocorrerá todas as quartas-feiras, sextas-feiras e sábados, em um estabelecimento por dia. A música ficará com Fabio Souza e Fabiano, Bruno e Vinicius, Arthur Kanso e o grupo Sedusamba. Além disso, haverá distribuição de brindes aos participantes como copos com o tema “de Som a Sol”.

Quando: Sexta-feira (15)

Onde: Bar do Neves, 20 horas

Quando: Sábado (16)

Onde: Peixaria Casarão do São Gonçalo

2. O Que: Show Raça Negra- O grupo já tem 36 anos de carreira, e traz no repertório sucessos como “Cheia de Manias”, “Medida Exata”, “Te Quero Comigo”, entre outros hits. Neste novo trabalho, foram convidados Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, Eduardo Costa, Léo Magalhães, Leonardo, Wesley Safadão e Zezé Di Camargo e Luciano, Thiaguinho e Xand Avião para cantar alguns sucessos.O Raça Negra, segundo o site Estadão Sertanejo, foi a primeira banda de samba a tocar numa rádio FM, com a música ‘Caroline’. Nos anos 90, a canção ‘É Tarde Demais’ entrou para o Guinness Book com 600 execuções em rádios em um só dia.

Quando: Sábado (16)

Onde: Parque de Exposições

3. O Que: Show banda ‘Mondo Generator- Formada em 1997, a banda estadunidense foi inicialmente planejada como um projeto paralelo de Nick, que gravou o álbum de estreia ‘Cocaine Rodeo’. No entanto, seu lançamento foi somente em 2000, pelo selo Southern Lord. Com uma marca de ‘insanidade criminal’, as músicas geraram ‘horror’ pela temática das letras. Já no final de 2010, Nick Oliver se juntou novamente à ex-banda Kyuss, rebatizada como Kyuss Lives! (e agora Vista Chino), e deixou a Mondo Generator em segundo plano. No verão de 2012, no entanto, o novo álbum do Mondo Generator, “Hell Comes To Your Heart”, foi lançado pela Mondo Media/Cobraside. A formação atual da banda traz Nick Oliveri (baixo e vocal), Mike Pygmie (guitarra) e Jeff Bowman (bateria).

Quando: Domingo (17)

Onde: Cavernas Bar

Festival de Música e Stand Up

1. O Que: Festival Gospel Kreyol- De acordo com a assessoria, esta será a terceira edição do projeto ‘Haiti Novos Cuiabanos’, e o intuito é reunir o maior número de igrejas possíveis para apresentar ao público nuances da cultura e da espiritualidade do povo haitiano. Os projetos que receberão ajuda serão os da Organização de Suporte das Atividades dos Migrantes no Brasil (OSAMB) e Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes e Migrantes em Mato Grosso (ADHIMI-MT), ambas instituições presididas por imigrantes na capital mato-grossense. Também serão arrecadados alimentos não perecíveis para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente, a população estrangeira ultrapassa duas mil pessoas em Cuiabá.

Quando: Sexta-feira (15)

Onde: Cine Teatro Cuiabá

2. O Que: Festival ‘Cabeça de Pacu’- O álbum surgiu da união destes artistas, que sonhavam em gravar uma obra somente com músicas autorais. São eles: Billy Espíndola, Banana Chips, Johnny Milk, Amuletos Orgânicos, Cão Latino, Tocandira, João Santos e Oitava Aurora. Tanto o álbum quanto o show apresentam três canções de cada participante, que tem diferentes estilos e propostas. As músicas foram produzidas no Estúdio Fábrika do Som, um dos mais conceituados do Estado. O ‘Cabeça de Pacu’ reúne novos artistas, que pela primeira vez gravaram em estúdio profissional, e também grupos com mais tempo de estrada.

Quando: Domingo (17)

Onde: Cine Teatro Cuiabá, 19 horas

3. O Que: Stand Up “Alguém me explica o mundo” – As dificuldades e facilidades de morar sozinho, a diferença das pessoas com o passar dos anos e a hipocrisia em rir dos outros mas não rir de si mesmo são um pouco do que o público vai poder assistir o humorista Renato Albani. Depois do sucesso de “O melhor trabalho do mundo”, o comediante apresenta seu segundo solo de comédia stand up, onde expõem seu ponto de vista peculiar e bem-humorado sobre a evolução da vida e as suas consequências.

Quando: Sábado (16)

Onde: Cine Teatro Cuiabá, 20 horas

É natal – Chegada Papai Noel

1. O Que: Chegada do Papai Noel- A figura mais importante do Natal desembarca em Cuiabá e com ele vem uma programação incrível. 14h – 1º Cortejo de Natal 15h – Oficina de Cartas para o Noel 16h – Oficina de Guirlandas e Tiaras 16h – Pintura fácil de Natal 17h – 2º Cortejo de Natal 17h – Tabuleiros de guloseimas 17h – Entrega de Pão de Mel Bauducco 17h45 – Entrega de Balões 18h – Chegada do Noel 18h30 – Pocket Show Christmas

Onde: Shopping Estação

Quando: Sexta-feira (15)

2. O Que: Parada Mágica de Natal- O desfile percorre todas as alas do piso térreo, com 13 artistas que dão vida a pirulitos, bolas da árvore de Natal, trenzinho, anjos e soldados de chumbo e dividem o amor pela dança com outras profissões. A Parada Mágica de Natal é inspirada nos parques da Disney, que realizam o desfile de personagens diariamente. Esse é um dos momentos mais esperados do dia e uma oportunidade de ver os personagens infantis. A ação, conta o diretor artístico Max Oliveira, 31 anos, é inédita em Cuiabá.

Quando: Sábado (16)

Onde: Shopping Goiabeiras, 17 horas

3. O Que: Chegada Papai Noel Shopping 3 Américas- Se o Natal é comemorado oficialmente no dia 25 de dezembro, no Shopping 3 Américas os consumidores já poderão entrar no clima festivo. A partir da data, Clóvis Matos, que vive o bom velhinho há mais de 10 anos no shopping mais cuiabano da cidade, fica presente nos seguintes horários: de segunda a sexta das 15h às 22h; sábado das 14h às 22h; e domingo das 14h às 20h.

Para completar o time natalino, neste ano o tema do shopping é “Natal dos Aumigos”. Para a campanha, foram desenvolvidos oito mascotes exclusivos do Shopping 3 Américas, sendo quatro cachorros e quatro gatinhos.

Quando: Sábado (16)

Onde: Shopping 3 Américas, 17 horas