Chegada do Papai Noel no Fiotão abre espetáculos do “Natal Feliz”, neste sábado

Quem passa pelas proximidades da praça do Ginásio poliesportivo Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, já pode perceber a grande movimentação e o clima contagiante do Natal ganhando o centro da cidade de Várzea Grande. É a quinta edição do projeto 'Natal Feliz' que promete movimentar o município a partir deste sábado (dia 30/11). A abertura oficial inicia a partir das 19h com a chegada do Trem de Natal trazendo o Papai Noel e apresentações artísticas que marcarão o acendimento das luzes natalinas e comemorações de final de ano na cidade.

Todas as secretarias municipais da Prefeitura de Várzea Grande estão engajadas na organização do evento que segue até o dia 22 de dezembro sempre aos sábados e domingos das 19h às 21h. Desde a Guarda Municipal, que mantêm a segurança na praça e ruas da proximidade, além das secretarias escaladas para trabalhar no projeto como explica a coordenadora do evento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Edizes Reveles.

“Estamos aqui na praça acompanhando a montagem, muitos colegas estão responsáveis pelas montagens setorizadas a exemplo das instalações do parque infantil, da Casa do Papai Noel, da montagem das estruturas de Natal como o presépio, anjos, árvores e iluminação em geral. Nos finais de semana também trabalharemos em regime de escala preparando o local todos os dias, recebendo a população. Ao final dos eventos entrará equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos, por exemplo. Ao todo somamos 500 pessoas envolvidas e empenhadas para produzir um espetáculo digno da data”, detalhou a coordenadora.

Patrício Dias e Lázaro Souza, ambos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, são exemplos dessa dedicação e afirmam estar orgulhosos de ajudarem a decorar a cidade para o Natal. “Tenho dois filhos e eles estão ansiosos para ver a abertura o evento e ver também um pouco do meu trabalho. Fazemos essa decoração como se fosse para nossa família”, afirma Lázaro de Souza.

As funcionárias da Casa de Artes, Dalila Felfili e Vilma Lima, também se enchem de orgulho ao afirmar que estão ajudando a trazer a ‘magia no Natal’ para a cidade. “Sou professora de corte e costura da Casa de Artes e hoje estou ajudando a ambientar a Casa do Papai Noel, costurando os gorros, toalhas de mesa natalinas, entre outros, é muito gratificante”, declarou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidélis, está sendo preparado um natal especial para toda população prestigiar e se encantar. “Serão dias especiais promovidos especialmente para nossas famílias várzea-grandenses. Que este clima de Natal contagie a todos, pois este é o nosso objetivo. O 'Natal Feliz' é formado por uma programação variada que valorizará o artista local e principalmente os alunos municipais, repleta de momentos especiais para resgatar os valores de amor e carinho que se afloram ainda mais nessa época do ano”, destacou o secretário.

A secretária municipal de Assistência Social, Flávia Omar, lembra que instituições filantrópicas e de assistência social da cidade estarão participando do 'Natal Feliz', fazendo parte da praça gourmet. “Essas instituições reverterão os recursos angariados com a venda de lanches e pratos da gastronomia regional para seus serviços assistenciais. Participam as instituições Nossa Terra Nossa Gente, Anfemat, Cáritas, Lions, Rotary Clube, Lar dos Idosos São Vicente de Paulo e de Jesus Unidos com Cristo”, informa.

“Preparamos um Natal que encantará o trabalhador várzea-grandense, a mamãe, o papai, a vovó e principalmente as crianças. Será um dos maiores eventos de nossa cidade, preparado tudo com muito carinho. As famílias que vierem nos prestigiar, certamente irão se surpreender”, enalteceu a prefeita Lucimar Sacre de Campos, destacando que este ano com a mudança do local do evento, facilitará para as famílias que utilizarem o transporte público pois a Praça do ‘Fiotão’ fica ao lado do terminal de ônibus André Maggi.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos também falou sobre a programação. “Neste ano, estamos satisfeitos com a grande participação de entidades na programação. A cada ano, a Prefeitura tem se adequado e melhorado o máximo possível. Então, além das escolas da rede municipal, nós teremos escolas estaduais, particulares, grupos de danças, shows com bandas e artistas regionais, teatro e balé. Todas atrações voltadas para o tema Natal”, detalha a prefeita.

Segundo a organização do ‘Natal Feliz’ além das atrações artísticas, o Trem de Natal, dois palcos com decoração e luzes, a tão aguardada Casa do Papai Noel, feiras de artesanato e gastronomia, haverá espaços ambientados para as famílias fazem fotos.

“É importante ressaltar que todas as atrações serão gratuitas. Para ter acesso aos brinquedos do parque infantil como o carrossel de cavalinho e o de balões ou mesmo o Trem de Natal, serão distribuídos no local passaportes que darão acesso aos brinquedos. As pessoas também poderão tirar fotos com o presépio em tamanho real, no pergolado decorado e no trenó do Papai Noel”, detalhou a coordenadora do evento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Edizes Reveles.

PROGRAMAÇÃO – A abertura oficial será no sábado, dia 30 de novembro, às 19 horas, e será marcada pela chegada do Papai Noel. Com muita alegria e acompanhado de personagens encantados, o Papai Noel percorrerá as principais ruas do centro, chegando à estação do Trem de Natal na Praça do Ginásio Fiotão, onde acenderá as luzes, trazendo a magia do Natal para Várzea Grande. Na sequência se apresenta a Banda Municipal de Várzea Grande.

Das 19h30 às 21h se apresentam, os alunos da EMEB Abdala José de Almeida com a Cantada de Natal; Jingle Bell dance e Tribal Mix com os alunos da EMEB Professor Paulo Freire; remix natalino com os alunos da EMEB Benedita Bernardina Curvo; Musical com alunos do colégio Primeiros Passos; apresentação gospel com os alunos da EMEB José Estejo de Campos; musical e balé com os alunos da EMEB Marilce Benedita de Arruda; coral da EMEB Emanuel Benedito da Silva e, encerramento com a cantora Laura Franco.

No domingo, dia 01/12, a programação também inicia às 19h com apresentação da Banda Municipal de Várzea Grande; apresentação 'Sonho de Natal' com os alunos da EMEB Faustino Antonio da Silva; apresentações de siriri mirim e dança de rasqueado pela Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT); orquestra de violino e saxofone, coral dos alunos da EMEB Salvelina Ferreira da Silva; apresentações de música com participantes do projeto municipal 'Caderno II'; Juventude Ativa e encerramento com a banda Triade.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG