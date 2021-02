Chico 2000 e presidente avaliam novas adaptações para garantir acessibilidade na Câmara

Câmara Municipal de Cuiabá

O presidente da Câmara de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), recebeu nesta quinta-feira (11.02) a visita dos vereadores de Rondonópolis para alinhar projetos e políticas públicas em benefício à população.

Juca do Guaraná Filho ressaltou que a Câmara de Cuiabá está de portas abertas para receber os parlamentares de todo o Estado.

“Rondonópolis está em franco crescimento, como Cuiabá também está, então, é importante dialogarmos para o bem de nossos municípios. A troca de experiência é muito importante não só para Câmara de Cuiabá como também para Câmara de Rondonópolis. Costumo dizer, que vereador é igual em todos os municípios do Brasil, as dificuldades e as intenções são as mesmas”, afirmou o presidente.

O presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani (Solidariedade), agradeceu a recepção de Juca na Casa de Leis cuiabana. Segundo ele, a população espera da classe política, união, diálogo e troca de informações para melhoria dos municípios.

“Temos que aprimorar e procurar as Câmaras que estão se adequando às mudanças exigidas. Viemos pedir esse alinhamento sobre as mudanças administrativas para mudar lá em Rondonópolis e trazer informações de lá também”, afirmou Roni.

Os vereadores de Rondonópolis Júnior Mendonça (PT) e Dico (Solidariedade) e o procurador-geral Eduardo Duarte também participaram do encontro. “Temos Cuiabá como referência e nós como a segunda cidade do Estado também somos referência para a região Sul. Esperamos alinhar e seguir as mudanças administrativas feitas aqui. Isso é importante, porque o que estamos passando lá, Cuiabá já passou”, declarou Dico.

Já o vereador Júnior Mendonça convidou os parlamentares cuiabanos para visitarem o Parlamento rondonopolitano. Ele enfatizou que Rondonópolis representa 28 cidades do Estado e por ser o polo do agronegócio e segunda maior economia do Estado tem muito a contribuir com a Capital. “Acredito que temos muito a contribuir com essa região e essa legislatura da Câmara Municipal de Cuiabá vem somar com isso”, disse.





Adriana Assunção | Secom