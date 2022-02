Chuvas deixam 45 desalojados e desabrigados do Espírito Santo

As chuvas que atingem o Espírito Santo neste fim de semana deixaram 45 pessoas fora de casa no interior do estado. O Rio Doce ultrapassou a cota de inundação. A Defesa Civil estadual emitiu alerta de enchentes para quatro municípios e aviso de risco moderado de deslizamentos para mais oito cidades.

Do total de 45 pessoas sem moradia, 28 estão desabrigadas (sem possibilidade de voltar para casa) e 17 estão desalojadas (temporariamente fora do lar). Todos os desabrigados moram em Linhares, no norte do estado, e estão abrigados no ginásio de esportes do bairro Conceição.

Quanto aos desalojados, nove são de Colatina, cinco de João Neiva e três de Muniz Freire. A Defesa Civil do Espírito Santo registrou um ferido no município de Brejetuba. Ao contrário do interior do estado, a região metropolitana de Vitória registrou chuvas leves ontem (12). Para hoje (13), há previsão de chuvas isoladas à tarde e à noite.

Até agora, há quatro municípios com alerta alto para enchentes: Linhares, Colatina, Baixo Guandu e Bom Jesus do Norte. Os oito municípios com risco moderado de deslizamento são Apiacá, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, João Neiva, Santa Maria de Jetibá e São Mateus.

Não há interdições em rodovias federais, mas um deslizamento de terra interditou parcialmente a rodovia estadual ES-181, na saída do município de Muniz Freire, sentido Alegre. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas para todo o Espírito Santo até as 10h de amanhã (14).