Ciclo de capacitação Gestão Eficaz de 2021 começa nesta quinta-feira (11); confira programação completa

Com uma programação que se estende por quatro dias, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, às 9h desta quinta-feira (11), ao ciclo de capacitação Gestão Eficaz de 2021. O evento online será transmitido pelo Canal do TCE-MT no YouTube. Confira a programação completa aqui.

Nesta quinta-feira, além da solenidade de abertura, que contará com a participação do conselheiro-presidente do TCE-MT, Guilherme Antonio Maluf, haverá palestra com o tema “Transferências da União na Plataforma Brasil”, que será ministrada pela diretora do Departamento de Transferências da União, Regina Lemos de Andrade.

Já no dia 17, a doutora e mestre em Direito Constitucional, Rosana Farias de Ramires, fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No dia 22, o secretário de Controle Externo de Obras e Infraestrutura do TCE-MT, Emerson Augusto de Campos, aborda o novo Sistema Geo-Obras, e no dia 29, o auditor federal Kleberson de Souza ministra palestra com o tema “A nova Lei de Licitações”. Os encontros têm duração de 2h30, sempre das 9h às 11h30.

O ciclo tem por objetivo capacitar gestores, controladores internos e servidores públicos em geral sobre temas relevantes para a administração pública, especialmente os relacionados a irregularidades recorrentes e dúvidas frequentes identificadas pela Corte de Contas.

Vale ressaltar que para receber certificado é necessário efetuar nova inscrição para cada dia de participação e estar logado no Sistema de Gestão Acadêmica (SGA). Clique aqui para se inscrever.

