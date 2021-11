Ciclo de capacitação Gestão Eficaz de 2021 tem início nesta quinta-feira (11)

Tony Ribeiro/TCE-MT

Secretários, gestores, gerentes de processos certificados ISO e chefes de núcleos do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniram na manhã desta segunda-feira (8) para dar início ao processo de auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

O trabalho, que se estende ao longo do mês de novembro, obedece ao cronograma de auditoria e ao Programa Anual de Auditoria, publicados na Portaria n° 187/2021 de 27/10/2021. Nele, estão estabelecidos procedimentos, equipes, datas, horários e demais aspectos relacionados ao desenvolvimento da verificação.

A avaliação ocorre anualmente e trata do cumprimento de norma relativa ao procedimento sistêmico do SGQ e ao cumprimento dos requisitos da Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR ISO 9001:2015.

Na ocasião, o titular da Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação (Seplan), Yênes Magalhães, explicou que a auditoria interna é importante para que os ajustes necessários sejam realizados antes da visita do auditor da ABNT, prevista entre os dias 14 e 17 de dezembro.

“Vamos averiguar o atendimento às observações e oportunidades dade de melhorias apontadas na auditoria externa de 2020. Das seis Não Conformidades, três já foram sanadas e três estão em processo de finalização”, disse.

De acordo com ele, neste ano, o trabalho será realizado presencialmente. “Se no ano passado tivesse sido presencial, as Não Conformidades seriam menores, porque no virtual nem sempre é possível apresentar toda a documentação. O auditor já esteve aqui, é exigente, mas presencialmente conseguiremos esclarecer dúvidas que possam existir.”

A representante do gabinete da Presidência do TCE-MT, Flávia Bortot, por sua vez, reforçou a importância das certificações. “É uma forma de mantermos a qualidade dos nossos processos. Isso faz com que o Tribunal tenha destaque nos seus produtos e nos serviços oferecidos ao cidadão.”

Vale destacar que, embora algumas secretarias e setores não possuam processos certificados, seja do SGQ ou do Sistema de Gestão de Energia – SGE, o provimento de atividades no TCE-MT está diretamente ligado a eles, a exemplo da comunicação, da tecnologia de informação, da capacitação, dos assentamentos funcionais, competências e habilidades setoriais e funcionais, dentre outros.

Há que se ressaltar ainda que as planilhas de documentação mantida e retida, deverão estar atualizadas para as Auditorias.

