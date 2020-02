Cidadão agora pode receber Diário Oficial pelo WhatsApp

A partir de agora, a população poderá ter acesso ao Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso também pelo WhatsApp. As pessoas interessadas em receber o DOE pelo aplicativo de mensagens poderão entrar no site www.iomat.mt.gov.br a partir do dia 12 de fevereiro e realizar um cadastro, com nome completo, e-mail e celular.

Após a solicitação, a Iomat terá dois dias para concluir o cadastro e iniciar o envio da publicação, assim que ela for dispobilizada. A novidade traz mais comodidade, praticidade e agilidade para os cidadãos.

De acordo com o titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, a democratização dos atos do Executivo faz parte do processo de modernização da gestão pública. “Essa ampliação do Diário para o ambiente digital será feita constantemente, buscando sempre melhorar e facilitar o acesso das pessoas às informações oficiais, aumentando a transparência”.

Além do whatsApp, o Diário Oficial também tem um aplicativo para smartphones com sistema operacional iOS ou Android e que pode ser baixado gratuitamente nas lojas onlines. A Imprensa Oficial ainda disponibiliza o acesso a ferramentas básicas pelo aplicativo MT Cidadão, que reúne diversos serviços públicos estaduais.

Quem quiser também pode receber um alerta no celular toda vez em que um assunto específico for publicado no DOE. Um cidadão pode, por exemplo, deixar agendado pelo aplicativo para ser alertado sempre que uma palavra chave, um órgão, ou o objeto de um contrato aparecer no Diário Oficial, o que facilita o controle social e o acesso à informação.

Atualmente, cerca de 30% dos acessos ao DOE já são feitos por dispositivos móveis pelo aplicativo da Iomat. O site do órgão registra anualmente cerca de cinco milhões de acessos e 71 mil publicações. O veículo atende cerca de 1.300 clientes entre prefeituras, órgãos independentes e os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

Para o superintendente da Imprensa Oficial, Roberto Sarto, esses números demonstram a credibilidade e o interesse que a população tem pelo informativo. “Temos trabalhado para estar sempre inovando e acompanhando os avanços tecnológicos para disponibilizarmos a informação de maneira mais rápida e segura a nossos usuários”.