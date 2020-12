Cinco municípios comemoram aniversário com investimentos em infraestrutura

Cinco municípios mato-grossenses, com população total de 17.298 habitantes coemoram seus aniversários nesta segunda-feira (28.12), recebendo investimentos em infraestrutura do Governo do Estado que somam mais de R$ 183 milhões. Conquista d’Oeste e Santa Cruz do Xingu comemoram 20 anos de emancipação, enquanto Santa Rita do Trivelato, Nova nazaré e Vale de São Domingos comemoram 21.

Em Nova Nazaré, município de 3.932 habitantes a 789 quilômetros de Cuiabá, está em andamento a pavimentação de 76,5 km da MT-326, entre o município e Cocalinho, cujo lote inclui ainda a ponte de concreto sobre o Rio Água Suja, já concluída, com investimento total de 119,9 milhões.

Também beneficiando Nova Nazaré, foram concluídas quatro pontes de concreto sobre os rios Corixinho, Corixão, Água Preta e Borecaia, na MT-326, com investimentos de R$ 25 milhões.

Governo conclui estrutura da ponte de concreto sobre o Rio Corixinho – Sinfra/MT

Em Vale de São Domingos, cidade de 3.126 habitantes a 434 km de Cuiabá, após mais de uma década de espera, foi retomada a pavimentação de 6,4 km da MT-352, entre o município e o distrito de Máquina Queimada. Investimentos de R$ 4,1 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

Também está em andamento a recuperação e conservação de 94,98 quilômetros das rodovias MT-248 e 352, entre o município e o entroncamento da MT-175, em Araputanga. Investimentos de R$ 16 milhões, que vão beneficiar ao menos 15 municípios da região.

Serviços de recuperação e conservação de 94 km entre Araputanga e Vale de São Domingos

Em Santa Rita do Trivelato, com 3.506 habitantes a 355 km de Cuiabá, foi assinado contrato para pavimentação de 34,4 quilômetros da MT-485, conhecida como Estrada do Morocó, interligando o município a Sorriso, no médio-norte de Mato Grosso. O investimento de R$ 18,6 milhões é resultado de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Sorriso.

Governo assina contrato para asfaltar a Estrada do Morocó

Em Conquista d’Oeste, cidade com 4.101 habitantes a 535 km de Cuiabá, o Governo de Mato Grosso investiu R$ R$ 121,2 mil na reforma da Feira Municipal.

Conquista d’Oeste, no sudoeste mato-grossense, 3.506 habitantes, 535 quilômetros de Cuiabá

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) repassou, aos cinco municípios, um total de 475 testes rápidos para coronavírus, sendo que Santa Cruz do Xingu com 2.633 habitantes a 1.029 km de Cuiabá, recebeu 225 unidades destas. Além disso, os cinco municípios receberam 62.246 comprimidos para combatê-lo, entre azitromicina (7.653), ivermectina (6.123) e dipirona (48.470), também distribuído em gotas, num total de 1.191 frascos.

Entre janeiro e setembro deste ano, foram repassados aos cinco municípios aniversariantes um total R$ 34 milhões em ICMS, IPVA e Fethab, além de R$ 4,817 milhões em assistência social, transporte escolar, convênios na área de saúde e emendas parlamentares, entre 2019 e julho de 2020.

Economia

Agropecuária, com R$ 420,068 milhões, responde por 45,2% do Produto Interno Bruto (PIB) total de R$ 928,493 milhões, seguido por serviços (R$ 274,345 milhões); administração pública (R$ 130,366 milhões), impostos (R$ 68,802 milhões) e indústria (R$ 34,91 milhões). Os dados, do IBGE, são de 2018.

Santa Rita do Trivelato, com R$ 591,66 milhões, é o maior PIB entre os cinco municípios, com destaque para sua agropecuária, que responde por mais da metade deste total, colocando-o como 55º no ranking dos municípios brasileiros com maior valor de produção agrícola.

Santa Rita do Trivelato, 55º no ranking dos municípios brasileiros com maior valor de produção agrícola

O PIB per capita médio é de R$ 56.766,34, alavancado por Santa Rita do Trivelato, que possui o segundo maior do Estado, com R$ 177.534,25, bem superior ao estadual registrado no mesmo período pelo IBGE, de R$ 39.931,13.

Na agropecuária, Santa Rita também se destaca. Responde por 83,47% da safra de milho, de 707,67 mil toneladas, registrada em 2019 pelo IBGE; por 71,58% da soja (697,3 mil toneladas); e pela totalidade da safra de algodão (73,47 mil toneladas). É 16º no ranking mato-grossense em produção de algodão e milho e 25º em soja.

Outros produtos agrícolas registrados pelo IBGE nos cinco municípios aniversariantes são banana, borracha, cana-de-açúcar, arroz, feijão, mandioca, melancia e sorgo.

Na pecuária, o rebanho bovino soma 472,13 mil cabeças, das quais 10,59 mil vacas ordenhadas e uma produção leiteira de 16,799 milhões de litros; enquanto o rebanho galináceo é de 82,15 mil cabeças, com 49,46 mil galinhas e uma produção de 332 mil dúzias de ovos.

Suínos somam 41,46 mil cabeças, o rebanho ovino, 13,2 mil cabeças, e o equino, 6,66 mil cabeças. A piscicultura somou 315 toneladas de pescado e a apicultura, 25,55 toneladas de mel.