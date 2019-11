Cinco pessoas da mesma família são presas em investigações sobre tráfico de drogas

Assessoria | PJC-MT

Um jovem considerado foragido das Justiças de Tocantins e Goiás foi preso pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, nesta quarta-feira (13.11), após ser localizado pela equipe da Delegacia de Confresa (1.160 km a Nordeste de Cuiabá).

O suspeito, Jhon Weliton Arquelino dos Santos, 21, estava com dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela comarca de Paraíso (TO) pelo crime de roubo e outro decretado pela comarca de Goiânia (GO) por furto e estelionato.

A prisão do suspeito ocorreu durante investigações com intuito de apurar crimes de roubos e furtos ocorridos no município de Confresa. Nos trabalhos, foi descoberto que Jhon Weliton, conhecido da Polícia por suas diversas passagens criminais, era autor de um alguns dos crimes investigados.

Em checagem no sistema, os policiais descobriram os mandados de prisão em aberto em seu desfavor. Diante dos fatos, os investigadores foram até a residência do suspeito, no bairro Jardim Vitória, onde foi dado cumprimento às ordens judiciais e posteriormente conduzido a Delegacia de Confresa para as providências cabíveis.

A Polícia Civil acredita que o suspeito possa ter feito outras vítimas que ainda devem comparecer a Delegacia para fazer o seu reconhecimento. Após o término dos procedimentos, o preso será encaminhado para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, à disposição da Justiça.