Cinco unidades básicas de saúde começam a vacinar crianças a partir de segunda-feira (24)

Em seus quatro primeiros meses de funcionamento, o ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que funciona desde agosto de 2021 na unidade básica de saúde (UBS) do bairro Grande Terceiro, já realizou mais de 2 mil atendimentos. Este é o primeiro ambulatório de PICS na Atenção Primária à Saúde, idealizado pela gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

Apesar de estar com as atividades temporariamente suspensas por conta do decreto que determina medidas emergenciais de enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a unidade oferece práticas como Acupuntura, Aromaterapia, Auriculoterapia, Chi Kung, Cromoterapia, Imposição De Mãos (Reiki), Massoterapia, Terapia Com Florais, entre outras.

“O PICS é um grande avanço na nossa saúde pública. Mas, estamos passando novamente por uma alta nos casos positivos de Covid-19 e também casos de síndromes gripais, que demandam atenção. Por isso, determinei que fossem adotadas algumas medidas de enfrentamento. Mas, esta situação é temporária e, se Deus quiser, em breve os casos vão diminuir e a rotina nas unidades voltarão ao normal”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Entre os meses de agosto e dezembro de 2021, o ambulatório de PICS realizou 2.707 procedimentos. A faixa etária atendida variou entre 14 e 80 anos. Porém, o maior número de atendimentos foi realizado em pessoas entre 35 e 59 anos. As queixas mais comuns são ansiedade e depressão, seguida de dores articulares.

Uma das pacientes da unidade é a Ivana Guimarães, de 40 anos, que realiza o procedimento de Acupuntura Auricular há aproximadamente 3 meses. Ela relata diversas melhorias em sua saúde após o início do tratamento e elogia o atendimento prestado pelos profissionais do ambulatório.

“Eu me surpreendi com a organização e, pincipalmente, com a abordagem dos profissionais. Eles se interessam em conhecer o histórico do paciente para saber se a terapia proposta será a ideal, se vai trazer um resultado interessante para o paciente, achei muito bacana. Inclusive, uma das grandes melhoras que eu tive foi no meu quadro de dores. Quando cheguei lá, eu apresentava um quadro de dores muito intensas, fazia o uso de vários analgésicos, mas depois que comecei a fazer a acupuntura auricular, praticamente eliminei os analgésicos”, relatou a paciente.