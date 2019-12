Cine Teatro Cuiabá recebe mais de 50 mil pessoas em 2019

Um espaço de convivência que reúne diferentes manifestações artísticas e múltiplas linguagens culturais. Assim é o Cine Teatro Cuiabá, palco do cinema e das artes cênicas mato-grossense, que atrai plateias de todas as idades para sentir e pensar os espetáculos, filmes e debates realizados no espaço cultural.

Em 2019, o Cine Teatro Cuiabá alcançou mais de 50 mil pessoas, levando arte e cultura para o público que circulou nos 198 espetáculos de teatro, música e dança, realizados ao longo dos doze meses do ano. Além disso, foram 80 sessões de cinema exibidas e, vale lembrar, o espaço é um importante pólo de formação nas artes cênicas. No Cine Teatro Cuiabá, funciona a MT Escola de Teatro, que já está na terceira turma de alunos e formou 33 artistas no curso superior de tecnologia do teatro. Hoje, todos atuam profissionalmente nas áreas de teatro, cinema e televisão.

“O Cine Teatro Cuiabá é um dos mais importantes equipamentos culturais do Estado e cumpre o papel de oferecer uma programação acessível e diversificada para a população. Outro diferencial é o fato de ser um espaço de ocupação e valorização dos artistas e grupos locais, que, cada vez mais, contam com o Cine Teatro para mostrar a sua arte para o público mato-grossense. Fechamos 2019 com todas as expectativas superadas”, comenta o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec Benitez.

Nesse contexto, para relembrar a programação diversificada, podemos citar vários espetáculos promovidos ao longo do ano. O espaço foi palco de duas edições da Mostra de Cenas, com peças teatrais apresentadas pelos estudantes e artistas da MT Escola de Teatro. E recebeu o Festival de Cinema Tudo Sobre Mulheres, uma itinerância do Cine Caramelo – Festival de Cinema Infantojuvenil de Porto Alegre, e o Festival Minuto.

No espaço, houve um recorte do seminário do projeto Rumos Itaú Cultural, com apresentação do edital 2019/2020 para os artistas e produtores culturais de Mato Grosso. Shows nacionais como o de Roberta Campos, Rubel e Vanguart, além do Queen Reviving, animaram o público adulto. Para as crianças, os destaques foram a turma do Baby Shark, da Patrulha Canina e do Rei Leão. Houve também muito riso com as comédias de stand up.

Artistas e grupos regionais marcaram presença no palco, estrelando shows de música, dança e espetáculos teatrais. Entre eles, Vera Capilé, Ana Rafaela, Instituto Flauta Mágica, Nico e Lau, Billy Espíndola, Sarah Mitch, Eduardo Butakka, Thyago Mourão, Cena Onze, Theatro Fúria, Grupo Penumbra, Coro Experimental MT, Lucas Koester, Teatro Imagem, Cia Pessoal de Teatro, André D’Lucca, Coletivo Atro, Coletivo Cia de Teatro Porão, Amaury Tangará, Cia de Teatro Barata, Grupo de Siriri Flor do Campo, Caio Mattoso, Karola Nunes e muitos outros. Teve ainda apresentações de grupos haitianos no Festival Gospel Kreyòl, apresentação de capoeira, concurso de miss, exposições de artes visuais e lançamento álbuns e livros.

Em homenagem aos 300 anos de Cuiabá, o projeto Encontros com Cinema trouxe a Sessão Realizadores de Mato Grosso, com opções de filmes de produtores regionais. Também houve o Ciclo Hitchcock, que relembrou as principais obras do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Um dos marcos na programação do Encontros com Cinema foi a exibição do filme Bacurau, premiado e aclamado pela crítica e público. As sessões do longa de Kleber Mendonça Filho lotaram o palco principal do Cine Teatro Cuiabá, destacando-se por esgotar os ingressos enquanto ainda havia procura por lugares na plateia.

Outro projeto de cinema no espaço cultural foi a Mostra Vitrine, que, pelo terceiro ano, trouxe ao público mato-grossense produções de longa-metragem destaques e/ou premiados em diferentes festivais internacionais. Para o público infantil, o projeto A Escola Vai ao Cine Teatro ofereceu sessões de animações para estudantes e professores de escolas de Cuiabá e Várzea Grande.

A programação de 2019 foi encerrada neste mês. Segundo o diretor artístico do Cine Teatro Cuiabá, Flávio Ferreira, a equipe de gestão do espaço está aproveitando o fim de ano para fazer manutenções rotineiras e garantir um espaço com qualidade técnica para as apresentações dos artistas e conforto ao público. Porém, adianta que a agenda de 2020 está sendo montada e ainda em janeiro o Cine Teatro Cuiabá reabre as portas para a população.

“Para nós foi uma surpresa a quantidade de pessoas que se apresentaram no Cine Teatro em 2019. A partir do momento em que a gente vê essa grande procura pelos artistas e pelo público, todos os espaços tomados, o palco principal, a sala Anderson Flores, a biblioteca e a MT Escola de Teatro, ficamos emocionados de poder fazer parte dessa história. É gratificante saber que o público e a cultura regional estão ganhando nesse momento tão difícil para a cultura no país”, comentou Flávio.

Cine Teatro Cuiabá

Inaugurado em 23 de maio de 1942, o Cine Teatro Cuiabá faz parte da cultura e da história cuiabana. Construído em área central da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do antigo Grande Hotel, oportunizou grandes espetáculos cinematográficos e cênicos até fins da década de 60. Tornou-se patrimônio tombado em 1984, e foi desativado em 1997 por problemas administrativos e sanitários. Passou por reforma, restauro e revitalização, reabrindo as portas em 2009.

Além do palco principal, para 515 pessoas, conta com um espaço para espetáculos menores, a Sala Anderson Flores. Há também a MT Escola de Teatro e a biblioteca com um acervo de 2.000 livros físicos e 1.200 obras virtuais.

O Cine Teatro Cuiabá é um equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) que possui gestão compartilhada com a Associação Cultural Cena Onze, desde 2016.

Serviço:

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600. Telefone: (65) 2129-3848, email: contato@cineteatrocuiaba.org.br e site: http://cineteatrocuiaba.org.br/