Cine Teatro recebe o 7° Festival Tudo Sobre Mulheres

A mostra competitiva do 7° Festival Tudo Sobre Mulheres – festival de cinema feminino – começa na segunda-feira (28.10), às 19h, no Cine Teatro Cuiabá. A cerimônia de abertura contará com Pocket Show de Paulo Monarco e Luisa Lamar, além da primeira exibição de curtas e médias da mostra. Ao todo, são 31 filmes até 31 de outubro, no CineClube Coxiponés e no Cine Teatro Cuiabá. Entre as várias temáticas acerca do universo feminino, os filmes selecionados abordam questões importantes como a diversidade LGBTQ+, a diversidade de etnias, nacionalidades e características.

No primeiro dia do evento, serão exibidos os seguintes filmes: curtas Diriti de Bdè Burè (doc., GO), Bodas (fic., RJ), Guaxuma (ani., BR-FR), La Flaca (Doc. USA-MEX.), Véu de Amani (Fic. DF), A Bolsa (Fic., SP) e Alfazema (Fic., RJ). Também haverá a Mostra Homenagem à Debora Ivanov, produtora executiva e ex-diretora da Ancine (Agência Nacional de Cinema). A programação contará com os filmes: “Querô”, “Que Horas Ela Volta?”, “Chega de Saudade”, “O Lobo Atrás da Porta”. Estes filmes, porém, serão exibidos no Cineclube Coxiponés, sempre às 14h, de 28 a 31 de outubro. A homenagem à Debora Ivanov será durante a cerimônia de encerramento do festival.

A premiação ocorrerá no dia 31 de outubro, às 19h. O júri do festival contará com a produtora Keiko Okamura, a roteirista e dramaturga Marithê Azevedo, a curadora e atual gestora do Sesc MT Fernanda Solon, o diretor de fotografia João Bertoli e o pesquisador e diretor do Festival de Cinema de Cuiabá Luiz Borges. Os jurados irão outorgar 08 prêmios: Melhor Filme, Melhor Filme Universitário, Melhor Filme de Estreia, Melhor Filme Região Conne, Melhor Filme Região Fames, Melhor Filme RJ/SP. Há também o prêmio Elo Company (com júri composto por representantes da própria empresa), que constitui a representação comercial do filme por 18 meses. O público também vota, e além dos prêmios das empresas parceiras (O2 Play, Coletivo C/As4tro, Academia Internacional de Cinema, Mistika Post e Elo Company), os premiados recebem reproduções da tela troféu “Maria Taquara Onírica”, da artista plástica Ruth Albernaz.

Nesta sétima edição do Tudo Sobre Mulheres as noites iniciarão com música, sempre às 19h, com pocket shows de Luisa Lamar, Paulo Monarco, CravoCanel, Laura Paschoalick, Jéssica Sabiá, Banda Coronela, Hendson Santana. O show de encerramento será com Estela Ceregatti, e participação especial do Coral Desvendar a Voz, do Sesc, com regência também de Estela Ceregatti..

Rodas de Conversa

As rodas de conversa já são parte da tradição do Tudo Sobre Mulheres, e este ano os temas serão: Protagonismo Feminino nas Artes (29/10, 16h), Gordofobia na Mídia e Audiovisual (30/10, 16h) e Roda de Conversa sobre o cenário audiovisual brasileiro com Debora Ivanov e Mulheres do Audiovisual Matogrossense (31/10, 9h).

Dia 30, às 18h, no foyer do Cine Teatro, acontece o lançamento do livro “Passagem Estreita”, de Divanize Carbonieri (Ed. Carlini e Caniato), e em seguida a última sessão da Mostra Competitiva, com exibição dos curtas: Entretantos (Exp., SP), Sob o Mesmo Teto (Doc., RJ), Duas em Um (Exp., MT), Peixe (Fic., MG), Marco (Fic., CE), Sexta Série (Fic., PE), Que Som Tem a Distância? (Doc., RS), Egrégora (Ani., SP), Beat é Protesto – O Funk Pela Ótica Feminista (Doc. SP).

No dia 31, às 16h, acontece o painel “Protagonismo Feminino na Política”, que contará com as presenças das políticas Manuela D´Àvila, deputada Estadual Janaina Riva, deputada federal Benedita da Silva e a deputada federal Rosa Neide Sandes. Após o painel, Manuela D´Àvila lançará e autografará seus livros “Revolução Laura” e “Por que Lutamos? – Um Livro Sobre Amor e Liberdade).

O Festival se consolida, a cada ano, como um instrumento de valorização, empoderamento e visibilidade das mulheres no audiovisual brasileiro, com o reconhecimento e a credibilidade de estar no calendário de eventos cinematográficos nacionais. O evento contará com presenças de artistas regionais e figuras do audiovisual nacional.

Em 2019, o Tudo Sobre Mulheres está sendo realizado de forma colaborativa e voluntária, e para se tornar possível, contamos com muitos apoios, parcerias, entre elas a da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A realização é da Cumbaru Produções Artísticas, e temos patrocínio do Shopping Estação Cuiabá, além dos apoios: Aline Wendpap Assessoria, Genius Publicidade, Môlera Filmes, Assembleia Social (AL), Ana Bugs, Cineclube Coxiponès, Fato Educacional, BPW Brasil, Cafeína Conteúdos Inteligentes, Carlini e Caniato Editorial, Portal Rosa Choque, Pequi com Câmera, Kinin, MTO Produções, Procev, Cult Conteúdos Inteligentes, Donna Car, Cena Onze, Cine Teatro Cuiabá, Jornal O Estado de Mato Grosso, Bell Som e Luz, Rádio Cultura FM, Canal Brasil e Mídia Ninja. Os apoios gastronômicos são: Armazém Mamur, Natural Club, Galeto Cuiabano, Talavera, Pé de Picolé, Choppão, Raposa Vegana e Quintal da Domingas (Associação Cultural Flor Ribeirinha).

Serviço

7º Tudo Sobre Mulheres

21 a 25 – Oficinas (Cine Clube Coxipones)

28 a 31 – Mostras de Filmes, Rodas de Conversa, Painel e Lançamentos Literários (Cine Teatro Cuiabá)

Mais informações: www.tudosobremulheres.com, @festivaltsm, comunicacaotsm@gmail.com