Ciopaer aumenta em 150% atendimento nas demandas da saúde: “deslocamento rápido para salvar vidas”

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) aumentou em 150% o atendimento nas demandas na área da saúde, entre os anos de 2019 e 2021. Esse crescimento está relacionado a prestação de serviços de envio de vacinas contra a covid-19 para o interior do estado e no transporte de pacientes, por meio de UTIs aéreas.

O coordenador do Ciopaer, coronel Juliano Chiroli, destacou que esse trabalho realizado pelas Operações Aéreas tem repercutido diretamente no dia a dia da população, com uma resposta rápida as demandas.

“Na área de transporte aeromédico, que coincidentemente iniciou-se antes da pandemia com a sensibilidade do Governo do Estado, em investir maciçamente na melhoria de nossa frota de aeronaves de asa fixa, com a aquisição de duas aeronaves, além de uma destinada pela Justiça, trouxe muita celeridade neste momento de dificuldade”, destacou o coordenador,

De acordo com o coronel Chiroli, essa resposta rápida só está sendo possível, porque o Governo vem realizando uma revolução no setor. Atualmente a frota conta com 6 aeronaves, sendo duas UTIs aéreas, e está conseguindo manter uma logística que permite a distribuição em tempo recorde das vacinas no interior do Estado e a locomoção de pacientes. Os investimentos realizados nos últimos dois anos pelo Governo propiciaram, inclusive, economia para Mato Grosso.



Somente no transporte de pacientes e da entrega da vacina, Chiroli estima que “uma economia para o Estado, aproximadamente, de 40% no custo de horas voadas”, ao se comparar com o transporte realizado por empresas particulares de táxi aéreo.

Se de um lado o Ciopaer tem gerado economia aos cofres públicos na área da saúde, de outro, tem aumentado os resultados positivos nas estatísticas no combate à criminalidade.

“Nos anos de 2019, 2020 e no primeiro trimestre de 2021, tivemos um incremento de aproximadamente 32% no número de apreensões de veículos e motos furtadas e roubadas, aumento de aproximadamente 20% no número de drogas e entorpecentes apreendidos, aumento de 15% no número de armas de fogo apreendidas, aumento de aproximadamente 37% no número de vítimas resgatadas de acidentes de trânsito ou de locais de difícil acesso e aumento de mais de 60% nos atendimentos de apoio policial, bombeiros e defesa civil”, explicou.

Ação ambiental

O Ciopaer foi um dos principais parceiros nas operações de combate a incêndios florestais, em 2020. “Nossa participação nas operações de prevenção e combate aos graves incêndios na região do pantanal mato-grossense, foi marcada por inúmeras horas de voo para transporte de bombeiros para as localidades atingidas, assim como, a utilização dos helicópteros no combate direto aos incêndios”, contou.

Operações

Somente em 2020, na operação “Hórus Vigia”, em que o Ciopaer atuou em conjunto com a Polícia Federal e o Grupamento Especial de Fronteira, foram apreendidas 3 toneladas de entorpecentes, além de 7 aeronaves. “Algumas dessas aeronaves já foram destinadas para atuação na aviação de segurança pública tanto em Mato Grosso, como também para outros estados da federação”, comentou Chiroli.

No atendimento direto as Forças de Segurança do Estado, o Ciopaer é acionado em todas as situações de emergências. “O atendimento e apoio a esses parceiros, como a Polícia Civil, Polícia Militar, Politec, Corpo de Bombeiros, impactam diretamente nas vidas das pessoas que estão sendo atendidas, quer sejam as pessoas que estão sendo socorridas, com o apoio das aeronaves, como pessoas que tem seus bens recuperados em operações conjuntas, as cidades que estão recebendo vacinas em tempo recorde e os enfermos que estão sendo transportados via UTI Aérea”, ressaltou.

Frota

O Centro de Operações Especiais conta com 101 servidores pertencentes aos quadros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e tem duas bases operacionais, uma em Várzea Grande e outra em Sorriso. A frota é de 3 helicópteros, 6 aviões, sendo duas UTIs aéreas.

A frota ainda será ampliada com a aquisição de mais um avião, que está sendo comprado com recursos provenientes de ações penais que tramitaram na justiça. Para a compra dessa aeronave, um jato, foi firmado um Protocolo de Intenções em 2020, contudo, para se chegar até a destinação desse recurso foram dois anos de diálogo entre Judiciário e a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

O Estado também está adquirindo mais um helicóptero, com recursos destinados as ações de combate a incêndios florestais e um avião bimotor turboélice, para fortalecer as ações das Forças de Segurança.