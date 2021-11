Ciopaer homenageia personalidades que contribuem para o crescimento da unidade

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) concedeu a 45 pessoas, entre militares e civis, a medalha Mérito Águia Uno, que é a maior honraria da aviação de segurança pública. Os agraciados foram reconhecidos pelos importantes serviços prestados à unidade que colabora com o salvamento de vidas e proteção ao meio ambiente. A entrega das comendas foi realizada nesta sexta-feira (26.11) no hangar do Ciopaer, em Várzea Grande.

O secretário Adjunto de Integração Operacional (SAIOP), coronel Juliano Chiroli, disse que cada um dos homenageados contribuiu de alguma forma para o crescimento do Ciopaer. “Todos eles contribuíram de forma direta ou indiretamente dentro de suas possibilidades e fizeram o crescimento do Ciopaer, por isso a nossa homenagem é igual a todos”, destacou.

O secretário também destacou o crescimento do Ciopaer nos últimos anos e agradeceu a dedicação das equipes, mas também lembrou da importância da integração da unidade com diferentes instituições. “A maior marca hoje do Ciopaer é a integração com os demais órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então parte desse crescimento é fruto dessa integração com esses órgãos e com a sociedade civil organizada”, lembrou.

O comandante do Ciopaer, tenente-coronel Ernesto Xavier de Lima, também reconheceu a importância dos homenageados para o crescimento da unidade, que conta com sete aeronaves e quatro helicópteros em dois municípios. “A estrutura que temos também se deve ao apoio de vários parceiros, governamentais ou não. Então, hoje, é uma data que a gente homenageia essas pessoas com a medalha Mérito Águia 1 do Ciopaer”, ponderou.

O diretor Operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Agnaldo Pereira, reconheceu o Ciopaer como uma instituição essencial no apoio ao atendimento à sociedade. “O Ciopaer é uma unidade parceira em todas as áreas de atuação, seja no salvamento de vidas, no combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar. Então, é um braço forte do Corpo de Bombeiros e tem nos apoiado diretamente”, reconheceu.

Em 2021 o Ciopaer completou 15 anos de prestação de serviços à sociedade e esta é a quinta vez desde sua inauguração que a unidade concede esse tipo de homenagem aos cidadãos que contribuem para seu crescimento. Até o momento 150 pessoas que prestaram relevantes serviços para o Ciopaer foram agraciadas com a medalha Mérito Águia Uno, conhecida como a maior honraria da Aviação de Segurança Pública.

Dessa vez os homenageados foram militares e civis de diversas instituições como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, prefeitura de Sorriso. Também estão entre os agraciados membros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Aviação (ANAC), Força Aérea Brasileira, além de empresários.