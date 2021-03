Circo Kids realiza oficinas e espetáculo online neste sábado (20.03)

O Sistema Nacional de Emprego (Sine MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), está intermediando a contratação de 200 oportunidades de emprego para uma empresa do segmento atacadista em Cuiabá.

O processo seletivo já teve início, mas ainda há vagas disponíveis para operador de caixa, repositor de mercadorias, empacotador, fiscal de prevenção de perdas, operador de empilhadeira, vendedor de cartão de loja, fiscal de caixa e chefe de frente de caixa.

De acordo com a coordenadora do Sine, Simone Kohler, os interessados nas vagas devem procurar uma unidade do Sine portando documentos pessoais. “Os agentes do Sine irão instruir o trabalhador como participar do processo seletivo. A emissão da carta de encaminhamento é apenas o primeiro passo”, pontua.

Além dessas vagas, o Sine divulgou nesta semana outras oportunidades de emprego. No total foram oferecidas 1.483 vagas de trabaho.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, orientação para emissão da carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.