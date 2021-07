Circuito Empreendedor de Água Boa oferece ferramentas de gestão a pequenos empreendedores

Inovação, competência em gestão e ambiente de negócios com possibilidades para abertura e fortalecimento de pequenos negócios. Estes foram alguns dos conhecimentos adquiridos pelos participantes da 4ª edição do Circuito Empreendedor realizado nesta quinta-feira (22-07), em Água Boa.

O projeto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), coordenado pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, tem como principal atribuição capacitar futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno porte, que fazem parte dos municípios do Consórcio Médio Araguaia.



Durante todo o dia, cerca de 300 pessoas, dentre gestores municipais e empresários aprenderam sobre temas como cadeias produtivas, incentivos fiscais, fluxo de caixa e capital de giro, soluções bancárias, crédito digital a serviço do micro e pequeno empreendedor, entre outros.

Entretanto a maior procura foi pela oficina de “compras governamentais para os pequenos empreendedores”, tanto que foram criadas duas turmas de qualificação. A turma extra foi um pedido do prefeito de Água Boa, Mariano Kolankiewicz, devido ao assunto ser de grande interesse para os municípios e para quem deseja realizar as vendas para o poder público local.

Para empreender é preciso estar em constante aperfeiçoamento, conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. “Nosso objetivo é que os pequenos negócios do Estado cresçam, desenvolvam seu potencial ao máximo e para isso o comerciante, o industriário, o empresário precisa obter conhecimento, saber que têm recursos financeiros estaduais à disposição, ferramentas de gestão, crédito e muitos outros mecanismos para consolidar seu negócio”, revela Miranda.

De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, o poder público do Estado cumpre sua missão, por meio do Circuito Empreendedor. “Entendemos que a melhor ação social é gerar empregos e fomentar a renda. E são os pequenos negócios, que o circuito incentiva, que são responsáveis por quase 70% dos empregos em Mato Grosso. Por isso, nosso foco é capacitar os pequenos empreendedores”, pontua.

O evento faz parte do programa “Pensando grande para os pequenos” desenvolvido pela Sedec-MT com parceiros do Sistema S, federações representativas, instituições financeiras e entidades públicas.

Proteção

Os protocolos de biossegurança são seguidos em todos os eventos do Circuito Empreendedor. Em Água Boa foram disponibilizados álcool gel, medidor de temperatura corporal e obrigatório o uso de máscaras a todos que participaram do evento. Bem como, respeitado o distanciamento social.

Continuidade

A quinta edição do Circuito Empreendedor será no dia 12 de agosto, em Colíder.