CITROS/CEPEA: Com possível menor oferta, preço da tahiti volta a subir

Ação de recuperação de áreas degradadas. Crédito: João Bruno – supervisor Senar/BA

Brasília (20/05/2021) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) participou da 5ª Missão de Apoio à Implementação e Supervisão do Projeto FIP Paisagens Rurais, promovida pelo Banco Mundial, de 17 a 20 de maio.

O encontro analisou pontos como avanços dos componentes, indicadores, comunicação, monitoramento de salvaguardas, gestão financeira, gestão de aquisições, pontos críticos para implementação e planejamento da revisão de meio termo do projeto.

“Mesmo durante a pandemia, as ações do Projeto FIP Paisagens não pararam e os resultados mostram que o produtor rural participante adotou tecnologias de produção de baixa emissão de carbono e também recuperação áreas de preservação ambiental”, afirmou o assessor técnico do Senar, Rafael Nascimento da Costa.

Segundo ele, nas 10 bacias hidrográficas que a entidade atua com Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), tanto os produtores da cadeia do leite quanto os pecuaristas de corte implantaram tecnologias de baixa emissão de carbono como a recuperação de pastagens degradadas.

“Na média, cada propriedade que adotou a tecnologia recuperou cerca de 12 hectares de pastagens, o que contribui diretamente para o aumento da produtividade e a redução na emissão de gases de efeito estufa”, disse.

Crédito: Mateus Lisboa – técnico de campo Senar/BA

Do lado da conservação, os produtores utilizaram técnicas de regeneração natural e o plantio de mudas de espécies nativas para recuperação, principalmente, de Áreas de Preservação Permanente (APPs). Atualmente, 2.147 propriedades estão sendo atendidas pelo projeto, que segue a sua execução até dezembro de 2023. A meta é alcançar 4 mil beneficiários.

“O FIP Paisagens Rurais é uma ótima oportunidade de fazermos inovações na forma de atuação do Senar. Nosso grande objetivo é ajudar o produtor rural a trabalhar, além das questões técnicas e gerenciais, importantes temáticas na área ambiental. A legislação ambiental requer um assessoramento diferenciado para o produtor fazer as adequações necessárias na propriedade rural”, declarou a diretora de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), Andréa Barbosa.

FIP Paisagens Rurais – O Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado (FIP Paisagens Rurais) é financiado com recursos do Programa de Investimento Florestal, através do Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), do Senar e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Embrapa.

Crédito: Camila Santana – Banco Mundial

