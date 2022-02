CITROS/CEPEA: Precipitações elevam qualidade e sustentam valores dos cítricos

Cepea, 4/2/2022 – Os preços da laranja de mesa podem subir no mercado in natura ao longo de fevereiro. Segundo colaboradores do Cepea, as recentes e frequentes chuvas no cinturão citrícola paulista estão beneficiando a qualidade (principalmente o calibre) das frutas, fator que as torna mais bem aceitas no segmento in natura e que, consequentemente, permite que produtores elevem os valores de venda.

Além disso, as precipitações mais frequentes também dificultam o andamento da colheita em alguns períodos, o que restringe temporariamente a oferta. Neste cenário, os preços da fruta estão se sustentando. Na parcial desta semana (de segunda a quinta-feira), a laranja pera registrou média de R$ 38,07/cx de 40,8 kg, na árvore, valorização de 2,1% em comparação com a semana passada. No caso da lima ácida tahiti, a produção também está sendo favorecida pelas chuvas (que contribuem para o enchimento dos frutos).

Contudo, produtores relatam dificuldades na manutenção do ritmo de colheita, o que tem sustentado os preços, mesmo neste período de pico de safra. De segunda a quinta-feira, a tahiti teve média de R$ 24,18/cx de 27 kg, colhida, alta de 16% em relação à semana passada. Apesar das recentes valorizações, tanto da laranja quanto da lima ácida tahiti, colaboradores do Cepea indicam que o cenário econômico nacional ainda é um fator limitante para aumentos mais intensos nos preços.

Com o desemprego elevado, a inflação em alta e a queda da renda da população (sobretudo das classes mais baixas), o poder de compra de muitos consumidores está enfraquecido. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)