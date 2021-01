CITROS/CEPEA: Precipitações frequentes limitam qualidade das laranjas

Para ter acesso à nova plataforma, é necessário que os produtores de animais atualizem o cadastro

A partir de agora, apenas criadores de animais com cadastro atualizado no novo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec) poderão emitir, pela internet, a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para transporte de animais, realizar outras atividades de defesa sanitária animal, como comprovação de vacinação contra febre aftosa, atualização do rebanho, entre outras.

A nova versão do software, o Siapec 3, facilitará a interação do produtor com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), além de emitir guias de forma online, pelo celular. Para atualizar o pré-cadastro, basta acessar o endereço https://siapec3.idaf.es.gov.br/siapec3/portaldeservicos.wsp e seguir o passo a passo.

Lojistas de revendas agropecuárias e médicos-veterinários cadastrados e habilitados no Serviço Oficial também precisam atualizar o pré-cadastro, pois as informações de nota fiscal de compra de vacina, lançamento de GTA, entre outras atividades, deverão ser inseridas no novo sistema.

O Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo (Fepsa), juntamente com o Idaf, fez investimento significativo para evolução do sistema anterior. A orientação do presidente do Fepsa, Neuzedino Alves de Assis, é para que os criadores capixabas façam o quanto antes a atualização de cadastro na plataforma. “Quem não tiver o cadastro atualizado não conseguirá emitir GTA, fazer declaração de vacinação, registro de mortes, nascimento ou outra movimentação de animais. Todos os produtores, que possuem animais de interesse da defesa sanitária animal e que queiram acessar o sistema, precisam atualizar o cadastro”, afirmou.

Migração de sistema

A atualização do novo sistema ocorreu entre os dias 15 e 17 de janeiro, período de migração de dados do antigo Siapec 1 para o novo Siapec 3.

Saiba mais: https://siapec3.idaf.es.gov.br/siapec3/portaldeservicos.wsp