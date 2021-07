CITROS/CEPEA: Preço da laranja pera deve seguir firme em julho

Cepea, 02/07/2021 – A boa competitividade da carne de frango continua favorecendo a liquidez da proteína no mercado brasileiro. De acordo com pesquisadores do Cepea, as exportações também registraram excelente desempenho ao longo do mês. Esse contexto manteve o setor com estoques mais baixos e permitiu elevações nos preços internos, tanto da carne quanto do vivo. Na ponta inicial, os pintainhos tiveram leves valorizações de maio para junho, acompanhando a tendência do setor. Na média das regiões do Paraná, o animal foi cotado a R$ 1,80/cabeça em junho, valor 1,5% maior que o de maio. Para o frango vivo, o animal comercializado no estado de São Paulo teve média de R$ 5,27/kg em junho, avanço de 2% frente à de maio. Quanto à carne, o frango inteiro congelado, negociado no atacado da Grande São Paulo, se valorizou 4,6% de maio a junho, atingindo R$ 6,94/kg. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)