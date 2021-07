CITROS/CEPEA: Vendas são limitadas em SP; exportação recua na safra 2020/21

Em propriedade de Ribas do Rio Pardo, ATeG resultou em redução nos custos, potencializando resultados.

A família da produtora rural Marilza Carvalho, do município de Ribas do Rio Pardo, trabalhava há muitos anos com a ovinocultura, entretanto não conseguiam lucrar com a atividade. Foi quando a propriedade passou a ser assistida pelo Senar Mato Grosso do Sul e, em dois anos, além de reduzir custos em 23%, registrou queda de 52% para 6% na taxa de mortalidade de animais. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

“A gente já criava ovinos, mas não tinha muita noção de como mexer da melhor forma. Com o Senar MS praticamente começamos do zero e aprendemos tudo”, comenta Marilza.

Ela lembra que, quando o técnico de campo do Senar iniciou as visitas, a propriedade registrava uma taxa de mortalidade de cordeiros de 52% e de animais adultos e 21%, o que prejudicava muito o resultado financeiro. Agora, a mortalidade de cordeiros reduziu para 6% e a de animais adultos para 5%.

“Mudamos no jeito da parição, porque a gente perdia muito nessa etapa. Depois da Assistência Técnica e Gerencial, começamos a colocar em prática o que ensinavam, e melhoramos muito os resultados”, completa Marilza.

Com o manejo correto e técnicas como a formação de pastagem, o custo da produção reduziu 21%. “A gente gastava muito com insumos, pois não tinha pasto bom. Era só terra. Aí com o Senar a gente começou a formar os pastos, adubar, calcarear. Fazer do jeito que o técnico mostrava e deu certo. Agora temos pasto e vamos aumentar o rebanho, porque já está dando resultado. O técnico é excelente”, comenta o produtor Valmir Oliveira, esposo de Marilza.

Com todas as adequações, a margem líquida da propriedade saiu do negativo, passando a 218%. Uma transformação financeira e, principalmente, de vida da família de ovinocultores.

“Teve uma transformação muito boa. Antes a gente praticamente pagava para trabalhar, e agora temos resultados. Agora, é só alegria!”, conclui Marilza.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu