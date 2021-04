Claudinei articula com classe política a destinação de recursos para Santa Casa de Rondonópolis

Novo setor, que atenderá pacientes com câncer, terá radioterapia e quimioterapia Foto: SAMANTHA DOS ANJOS / Assessoria de Gabinete

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) mobiliza a classe política para contribuir com os avanços da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. Tanto que, na quarta-feira (14), o parlamentar reuniu-se com os presidentes da Assembleia Legislativa e da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, os deputados Max Russi (PSB) e Dr. João de Matos (MDB), respectivamente, para verificar a possibilidade da destinação de parte do duodécimo da Casa de Leis para colaborar com a instituição, que vai atender 25 municípios mato-grossenses das regiões sul, sudeste e do Vale do Araguaia.

Max reconhece o importante trabalho que a instituição filantrópica desenvolve para a população e nota o envolvimento de Claudinei e de outros parlamentares de Rondonópolis em colaborar com a Santa Casa. “A Assembleia Legislativa vem realizando uma economia muito importante e quem vai definir o repasse serão os deputados. Claudinei já deixou claro que deseja passar para a Santa Casa. Vamos fazer essa defesa, este encaminhamento, procurando este ano ajudar essa instituição e outras que, por ventura, sejam reivindicações de outros parlamentares”, explica o presidente da Casa de Leis.

Oncologia – A Santa Casa terá um Hospital do Câncer, a ser inaugurado neste mês de abril, com estrutura moderna e capacidade de atendimento para 1 milhão de habitantes. De acordo com a superintendente da instituição, Bianca Talita Franco, as emendas parlamentares são fundamentais para trazer melhorias, reestruturação e aumentar a oferta de mais serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ela acrescenta que no novo setor, que atenderá pacientes com câncer, funcionarão a radioterapia e a quimioterapia e tem a expectativa para que essa unidade de oncologia, com investimento de aproximadamente R$ 7 milhões por parte do Ministério da Saúde, seja referência em Mato Grosso e no país.

Articulação – Nesta segunda-feira (12), o deputado Claudinei esteve reunido com Bianca Talita. Na oportunidade, entregou cópias de ofícios, com solicitação de emendas para a Santa Casa, aos deputados federais Dr. Leonardo (SD) – coordenador da bancada federal de Mato Grosso – e José Medeiros (Podemos), que é da região de Rondonópolis, como também ao senador Wellington Fagundes (PL). Na oportunidade, ele se comprometeu a fazer a destinação de emenda no valor de R$ 150 mil para contribuir com o custeio no setor de oncologia da instituição.

“Quero parabenizar a direção, todos os profissionais da saúde, SOS Santa Casa, classe política e a sociedade civil organizada, que têm ajudado essa importante instituição filantrópica. Não podia deixar de ajudar neste projeto. Infelizmente, no Brasil não se morre só de Covid-19, como também de outras doenças graves, como o câncer”, frisa o parlamentar estadual.

O vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos) também marcou presença no encontro. Ele reconhece a importância desta instituição para a região de Rondonópolis. “Eu tenho a convicção de que as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) foram as que salvaram o nosso município, pois entraria em colapso total. Ela (Santa Casa) vinha de um processo de recuperação financeira e, infelizmente, passa por problemas financeiros de novo. Eu, como vereador, também enviei ofício para o Medeiros ajudar a Santa Casa”, ressalta.

Com a iniciativa dos parlamentares em contribuir com a instituição, a superintendente agradeceu em nome de todos os integrantes que compõem a presidência da Santa Casa e também dos moradores dos 25 municípios de Mato Grosso. “Agora, através da oncologia, a radioterapia, que está para ser inaugurada neste mês de abril. A Santa Casa só tem a intenção de melhorar e crescer. A população precisa e merece”, diz Bianca.

Entidade – A entidade filantrópica foi fundada em 1971 e, atualmente, oferece serviços de atendimento adulto e infantil, realiza diversos tipos de cirurgia e serviços de diagnóstico (raio-x, tomografia e ultrassonografia).