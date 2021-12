Claudinei quer informações sobre recursos federais para segurança pública

A Secretaria de Fazenda confirmou nesta quarta-feira (15.12) que o o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais será concluído nesta sexta-feira (17.12). Para os servidores efetivos, aposentados e pensionistas será paga a segunda parcela, no valor de 50% dos proventos. A primeira parcela para estes servidores foi paga em junho passado. Naquela ocasião o total pago somou R$ 299.355 milhões. Os servidores comissionados receberão o 13º salário integralmente.

O pagamento nesta sexta-feira cumpre o calendário divulgado no início do ano, pelo governador Mauro Mendes.

O pagamento líquido do 13º soma R$ 247.081.470. O valor líquido dos servidores ativos das administrações direta e indireta é de R$ 146.919.523. Para inativos e pensionistas o pagamento do 13º salário chega a R$ 100.161.947. Cerca de 110 mil servidores receberão o 13º.

Segundo o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, o ajuste nas contas públicas permitiu que o Governo do Estado cumprisse o calendário de pagamento e honrasse seus compromissos para com a sociedade mato-grossense e os servidores públicos.

“Em função das medidas de ajuste nas contas públicas adotadas a partir de 2019, o governo do Estado pode hoje honrar seus compromissos, garantindo direitos dos servidores e investindo em setores essenciais beneficiando toda a população mato-grossense”, destaca o secretário Rogério Gallo.

A Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual da Sefaz (SATE) encaminhará as ordens de pagamento ao Banco do Brasil para depósito nas contas nesta quinta-feira (16). Até o meio dia da sexta-feira todos os depósitos devem estar concluídos.

A secretária adjunta do Tesouro do Estado, Luciana Rosa reforça o trabalho que vem sendo feito para cumprir as metas de governo. “As conquistas no âmbito financeiro e fiscal são frutos de um trabalho permanente das equipes da Sefaz com o fim de manter a sustentabilidade fiscal do Estado, que possibilitam realizar ações que beneficiam tanto os servidores públicos quanto a sociedade em geral”, aponta a secretária adjunta do Tesouro do Estado.

O pagamento do 13º salário inclui também os servidores contratados temporariamente, cujos contratos vencem no próximo ano. Os servidores cujos contratos vencem no próximo dia 31 não vão receber o 13º salário agora. Eles receberão em janeiro, por ocasião do pagamento das verbas rescisórias contratuais.