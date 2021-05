Claudinei reclama da inversão de valores com a vacinação contra Covid-19 em presos de Cuiabá

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Com a vacinação contra a Covid-19 de presos idosos acima de 60 anos e com comorbidades, em Cuiabá, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) mostrou a sua indignação, nesta quarta-feira (26), em sessão plenária na Assembleia Legislativa, com a inversão de valores devido à priorização a este público. A medida foi imposta à administração municipal pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Defensoria Pública de Mato Grosso, que exigiram a elaboração de um cronograma e a execução do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, sob multa diária de R$ 100 mil com o descumprimento da decisão judicial.

“Quero observar as inversões de valores e incoerências que acontecem em nosso país. Com todo respeito a estes órgãos competentes, mas por que não lutar pela vacinação dos professores que estão para retornar as aulas no próximo mês? Por que não lutar para terminar a vacinação dos servidores da segurança pública? E os caminhoneiros que estão se arriscando neste país, nestas estradas, e não foram vacinados? O pessoal que trabalha nas farmácias, entre outras tantas categorias que precisavam ser vacinadas como prioridade. Mas infelizmente a luta da Defensoria e OAB é pela vacinação dos presos”, revolta o parlamentar.

Vacinação

Os recuperandos imunizados estão na Penitenciária Central do Estado (PCE), Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) e o Centro de Custódia da Capital (CCC), totalizando cerca de 40 presos vacinados. “E, hoje, iniciou essa vacinação nas unidades prisionais de Cuiabá. Fica essa observação. Já perdemos vários valorosos profissionais da segurança pública no estado de Mato Grosso. Fica a nossa indignação com essas decisões em nosso país. Vacinar primeiro os presos e outro pessoal que está se arriscando no dia a dia, principalmente os nossos professores que estão para voltar para as salas de aula”, declarou Claudinei.

O secretário de Educação de Mato Grosso (Seduc), Allan Porto, anunciou o início das aulas para o dia 7 de junho, na modalidade híbrida – sendo presencial e remota. Caso os pais não sintam seguros em liberar os filhos para estudarem na instituição de ensino, foi proposto que seja feita a assinatura de um termo de responsabilidade para a continuidade do processo pedagógico de forma não presencial.

Vacinação – Mato Grosso já recebeu a quantidade de 1.209.990 vacinas, sendo que já foram aplicadas 573.653 e 274.494, respectivamente, para pessoas que receberam a 1° e 2° dose.

Pandemia – Na última atualização do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado de Mato Grosso, do dia 25 de maio de 2021, já são 397.614 casos confirmados de Covid-19, com 10.737 óbitos.