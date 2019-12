Clubes de serviços e entidades sociais filantrópicas recebem alimentos doados pela primeira-dama

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, iniciaram nesta sexta-feira (20.12) as primeiras entrega das cestas básicas arrecadadas no projeto natalino Arena Encantada.

Os alimentos doados pelas pessoas que passaram pela Arena Encantada nos últimos 15 dias já estão sendo repassados para os clubes de serviços Lions e Rotary, para a Maçonaria, entidades sociais filantrópicas e associações comunitárias que atuam em Mato Grosso.

Nesta primeira etapa da campanha, 17 instituições, que foram previamente cadastradas e selecionadas pela equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), receberam a cesta básica que é composta por produtos diversos como: arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida, panetone, entre outros itens.

A primeira-dama Virgínia Mendes, que é idealizadora da Arena Encantada, e está à frente da ação, destacou a participação da sociedade, dos parceiros e colaboradores da campanha.

“As pessoas estão doando e pedimos que continuem colaborando porque vão ajudar muitas famílias carentes. É fazer bem sem olhar a quem. Além de poderem conferir as lindas atrações natalinas que montamos com muito carinho na Arena Pantanal, as pessoas podem colaborar com uma ação de solidariedade. Isso é o espírito natalino, essa doação e amor ao próximo é a mensagem que Jesus nos ensina diariamente”, pontuou a primeira-dama.

De acordo com Rosamaria Carvalho, até o momento foram recebidas 34 toneladas de alimentos. “As doações superaram as nossas expectativas e estão fazendo a campanha ser um sucesso”.

As entregas dos alimentos arrecadados na Arena serão realizadas até a primeira quinzena de janeiro de 2020, pois o parque natalino funcionará até o dia 05 de janeiro.

O presidente do Instituto Lions da Visão de Mato Grosso, Whady Lacerda, falou da importância da ação solidária para as famílias. “Todos os dias nós tentamos ajudar pessoas pobres que procuram a entidade. A ajuda veio em boa hora. Só temos a agradecer à primeira-dama do Estado”.

A presidente do Clube de Mães Sinhá Maria, no Residencial Paiaguás, Janete Stersa, também agradeceu a primeira-dama e a secretária Rosamaria pela parceria. “Serão 70 famílias beneficiadas com essa ação. Certamente os alimentos recebidos farão diferença neste Natal”, disse.

Nessa primeira entrega receberam alimentos: Defesa Civil, Igreja Apostólica Revelação Profética, Projeto Caminho do Aconchego, Associação de Moradores do Bairro Mapim, Asilo Santa Rita, Associação de Moradores do Bairro Três Barras, Lions Clube, Rotary Clube, Maçonaria, Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Centro Espirita Wantuil de Freitas, Centro Espírita Seara da Luz, Irmãs Beneditinas, Clube de Mães Sinhá Maria, Associação dos Moradores do Residencial Nico Baracat, Associação Amigos do Autista de Cuiabá e Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso Sustentável (Asmats).

Todas as entidades atendem famílias carentes, que receberão os alimentos doados pela primeira-dama Virginia Mendes.

Arena Encantada

Aberta à visitação de domingo a domingo, sempre das 18h às 23h, até 5 de janeiro, a Arena Encantada é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso, em parceria com a iniciativa privada e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Somente nos dias 24 e 31 de dezembro o parque natalino fechará novamente. Dia 25, abre as portas de novo e segue atendendo a programação normal até dia 30 de dezembro. Em 31 de dezembro, será fechada para o recesso de ano novo, abrindo as portas no dia 1º de janeiro.

A entrada sugerida para conferir as atrações é um quilo de alimento não perecível por família. No local, há um ponto de venda dos produtos. Podem ser levados arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida ou panetone. Todos os alimentos serão doados para as famílias vulneráveis de Mato Grosso.