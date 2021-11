CNA apresenta oportunidades para a erva-mate no Agro.BR

Brasília (12/11/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou, na sexta (12), as oportunidades comerciais para as empresas de erva-mate participantes do projeto Agro.BR no painel “Mercados e Tendências”, que aconteceu durante a Turismate – 1ª Feira Digital da Erva-Mate.

O assessor técnico de Exportação da CNA, Rodrigo da Matta, que foi o mediador do painel, explicou o funcionamento do projeto Agro.BR e destacou o potencial do mercado internacional para os produtos elaborados a partir da planta.

“É importante incluir tecnologia, novos sabores e misturas, respeitando um produto tão tradicional para o gaúcho, mas tendo um olhar para o comprador internacional que quer sabores e certificações agregadas”, afirmou ele.

O encontro também incluiu as palestras “O mercado que se abre para a erva-mate brasileira”, com o consultor e especialista em negócios internacionais Mauricio Manfré; “Erva-mate no mundo digital”, com o gerente- geral da Plug and Play Tech Center, Paulo Padula; e “A erva-mate faz parte da tendência global”, com o diretor do Departamento de Atração de Investimentos do Ministério do Turismo, João Daniel Ruettimann, e a representante da Apex-Brasil, Rita de Cássia da Silva Pedroso de Albuquerque.

O evento segue até o dia 14 de novembro e tem como objetivo promover as potencialidades da erva-mate e do município de Ilópolis (RS). A programação é composta por painéis, turismo e cultura, eventos gastronômicos e feiras de negócios.

Agro.BR – O projeto é um convênio entre a CNA e Apex-Brasil voltado para a internacionalização do agro brasileiro. A iniciativa auxilia empresários do setor, viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior, além de diversificar a pauta de exportação brasileira.

