CNA apresenta relatório da Aliança Agroeconômica com dados do Centro-Oeste

Brasília (13/10/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promoveu a live “Custos e Preços no Agro: 3º relatório trimestral da Aliança Agroeconômica do Centro-Oeste”, na quarta (13).

O debate foi moderado pelo assessor técnico na CNA, Thiago Rodrigues, e contou com a participação do gerente técnico do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), José Pádua; da coordenadora de Desenvolvimento Regional no Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), Vanessa Gasch; e do coordenador técnico do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Alexandro Santos.

“São informações focadas na região que tem a maior pujança em relação ao mercado agropecuário brasileiro. O objetivo é oferecer uma didática para que o produtor consiga se basear na hora de tomar decisões, assim como instituições e consultorias do setor”, afirmou Thiago Rodrigues.

O relatório apresenta o balanço das exportações do complexo soja, milho, algodão e carne bovina no terceiro trimestre de 2021. Além disso, traz um panorama sobre a produção de etanol de milho.

Outro destaque são os principais resultados do Projeto Campo Futuro (CNA/Senar) nas atividades de pecuária de corte, pecuária leiteira, piscicultura, cana-de-açúcar, soja, milho 2ª safra e algodão, nas praças pesquisadas na região, em 2021.

O documento levanta, ainda, estatísticas microrregionais do Centro-Oeste, dados sobre o mercado de algodão e cana-de-açúcar e produção de carne bovina e abate, assim como preços dos principais produtos agropecuários e de frete.

Aliança Agroeconômica – Formado em 2018 a partir de uma cooperação técnica entre a CNA, a Famasul, o Imea e Ifag, o grupo tem como objetivo integrar ações de pesquisas e estudos no Sistema CNA/Senar relacionadas ao setor agropecuário.

