CNA debate Compromisso Global pelo Metano

Cepea, 22/02/2022 – Mesmo diante do mercado desaquecido, os preços do etanol hidratado subiram no mercado paulista. O Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado foi de R$ 2,8825/litro entre 14 e 18 de fevereiro, reação de 1,56% frente ao período anterior. Conforme apontam pesquisadores do Cepea, com compras já fechadas em períodos anteriores, distribuidoras do estado de São Paulo tiveram pouca necessidade de adquirir novos volumes no spot. Além disso, a postura firme da maior parte das usinas acabou limitando outras aquisições de distribuidoras. Já no caso do anidro, houve queda de 0,97%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,1752/litro. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)