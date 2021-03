CNA debate desafios do agro em workshop do Sebrae

Fortalecimento Institucional Michelle Bolsonaro agradece as doações recebidas da Aprosoja Foram entregues 550 cestas básicas, por meio do projeto AgroSolidário, em parceria com o Programa Pátria Voluntária

22/03/2021

“Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e a Aprosoja Mato Groso por estar fazendo a doação de 550 cestas básicas que vão ajudar tantas famílias, que nesse momento de pandemia e lockdown perderam sua única fonte de renda e estão vivendo com muitas dificuldades”. Essa foi a declaração da primeira-dama da República Michelle Bosonaro, ao receber as doações da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso.

As entregas dos donativos fazem parte do projeto AgroSolidário, da Aprosoja, em parceria com o programa Pátria Voluntária, do Governo Federal, coordenado pela primeira-dama. Mais de 7.300 produtores de soja e milho representados por meio do projeto, contribuíram com a doação das cestas básicas. Este ano o AgroSolidário já entregou bebida de soja a 55 instituições, em 29 municípios do Estado, além de entrega de cestas básicas em Cuiabá.

“Aprosoja mais uma vez com ações importantes do projeto AgroSolidário.Essas doações de cestas básicas para o programa Pátria Voluntária, mostra o quanto nós, produtores de soja e milho de MT, nos preocupamos com o próximo.Orgulho em fazer parte dessa instituição. Obrigado secretário especial da presidência Nabhan Garcia, e a primeira-dama Michelle Bolsonaro e presidente Jair Bolsonaro por estarmos juntos nessa ação de solidariedade as famílias carentes do nosso país, infelizmente não podemos ajudar a todos, mas continuamos fazendo o que podemos, pontualmente, apoiando programas, instituições e projetos importantes em Mato Grosso e agora, pelo Brasil”, declarou o presidente Aprosoja, Fernando Cadore.

AGROSOLIDÁRIO é um programa de responsabilidade social da Aprosoja. São três frentes de atuação: distribuição de alimento à base de soja para crianças, idosos e enfermos; orientação nutricional para mães de baixa renda; e ajuda financeira para iniciativas culturais que dão oportunidades às crianças carentes, além de entregas de cestas básicas.