CNA debate licenciamento ambiental de empreendimentos de irrigação

Brasília (18/11/2021) – Os interessados em saber mais sobre sanidade na bovinocultura têm mais uma opção de aprimoramento. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lançou dois cursos gratuitos, no formato online e de curta duração.

Os minicursos são “Cuidados e manejos com as camas do sistema Compost Barn” e “Cuidados com tuberculose, brucelose e tripanossomose em bovinos”.

Na avaliação do assessor técnico do Senar, Vilton Júnior, a sanidade é um dos pilares crucias para o sucesso e rentabilidade na produção animal. “Esse é um dos pontos-chave para o bom desempenho dos animais e eficiência da atividade”, destaca.

A capacitação “Cuidados e manejos com as camas do sistema Compost Barn” aborda, em 3 horas, os conceitos para o manejo correto, seguindo as recomendações técnicas e monitoramento para o controle das camas.

O participante vai conhecer os principais destinos da cama dos galpões após a vida útil de utilização no processo e ainda conhecerá as oportunidades econômicas para agregar na atividade pecuária.

Já o minicurso “Cuidados com tuberculose, brucelose e tripanossomose em bovinos” abordará os principais fundamentos de três importantes doenças infecciosas de bovinos no Brasil, em um curso de 2,5 horas de duração.

O conteúdo apresenta as formas de transmissão das doenças, os sintomas nos animais e as principais perdas econômicas associadas. Também serão explicadas as principais medidas de prevenção e controle para minimizar a ocorrência dessas enfermidades transmissíveis nos rebanhos leiteiros.

Inscrições – Os interessados já podem realizar a inscrição no link http://ead.senar.org.br/. Após a matrícula, o acesso é disponibilizado imediatamente e o participante tem o prazo de sete dias para conclusão.

Fácil acesso – O material foi desenvolvido de forma objetiva, prática e aplicáveis na rotina do campo. Além disso, o aluno tem acesso a um minibook (minilivro em PDF) com os principais conteúdos para consulta.

Ao final, o participante terá que responder um questionário e realizar a pesquisa de satisfação para receber o certificado de participação.

Outras capacitações – Além dos minicursos, o Senar disponibiliza mais de 80 cursos de educação a distância no portal da EaD Senar, todos gratuitos (link) http://ead.senar.org.br/.

Cartilhas e vídeos – Também é possível ter acesso a vídeos e cartilhas para aperfeiçoamento no campo por meio da Estante Virtual – Coleção Senar no site: https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar

Na palma da mão – Outra opção é o aplicativo “Estante Virtual Coleção Senar”, que dá acesso ao conteúdo de mais de 140 cartilhas virtuais utilizadas nos treinamentos de produtores e trabalhadores rurais para a melhoria da produção agropecuária. O aplicativo está disponível nas lojas Play Store e Apple.

