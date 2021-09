CNA debate licenciamento ambiental no Senado

Brasília (02/09/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou, na quarta (1), um debate virtual sobre a modernização do crédito fundiário por meio do programa Terra Brasil.

Com a modernização, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, Terra Brasil, oferece condições para facilitar que agricultores familiares e empreendedores familiares rurais possam adquirir um imóvel rural utilizando financiamento com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

O presidente da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da CNA e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo, destacou a relevância da modernização do programa.

“O novo formato vai garantir agilidade da análise das propostas de financiamento e os agricultores vão esperar menos tempo. Isso é resultado da informatização, simplificação e desburocratização de processos”, explicou.

Pedrozo anunciou que as federações de agricultura vão atuar como entidades certificadoras para prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural na elaboração de projetos técnicos e de financiamento, além de orientação técnica para implantação dos projetos.

A Faesc é a primeira certificada apta a realizar o serviço. Em breve, o Senar lançará um programa de capacitação virtual específico para o crédito fundiário.

O debate foi moderado pela assessora técnica da CNA Marina Zimmermann. Participaram da live o diretor do departamento de gestão de Credito Fundiário da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Carlos Freitas, e o coordenador da Unidade Técnica Estadual do Mapa, Hilário Gottselig.

Para conhecer os detalhes do programa Terra Brasil e como acessá-lo, assista à live:

Veja mais sobre a atuação da CNA neste tema:

Saiba como funciona o novo Terra Brasil – Programa Nacional de Crédito Fundiário

CNA trabalha para garantir mais recursos do crédito fundiário para os produtores

CNA defende regularização fundiária em audiência pública no Senado

Assessoria de Comunicação CNA

Foto: Wenderson Araujo

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte