CNA debate questões trabalhistas e previdenciárias no campo

Fortalecimento Institucional Comissões e gerências da Aprosoja apresentam balanço das ações de 2021 No encontro também foi anunciado os novos coordenadores das comissões para o próximo triênio

27/05/2021

As Comissões de Política Agrícola e Logística, Defesa Agrícola e Sustentabilidade, bem como, as gerências de Comunicação, Marketing e Relacionamento da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), apresentaram nesta quinta-feira (27.05), o balanço das ações desenvolvidas no período de janeiro a maio de 2021.

O Consultor de Política Agrícola, Thiago Rocha, explanou sobre os projetos de regularização fundiária em tramitação, o consenso entre Câmara Federal, Senado e governo Federal pelo fatiamento da reforma tributária entre as Casas, e as Consultas Públicas do Banco Central, que fixam critérios de riscos socioambientais a serem observados por instituições financeiras na concessão de crédito. “A reforma tributária, na forma como vem sendo sugerida, acarreta aumento da carga tributária e maior complexidade para o setor agrícola, assim como as consultas do BC, que colocam em risco o crédito rural”, disse Thiago. Em relação a regularização fundiária foram apresentadas as propostas do Instituto Pensar Agropecuária (IPA).

A comissão de Defesa Agrícola orientou os produtores rurais, com aproximação da colheita do milho, caso seja necessário acionar o Classificador Legal, lembrou do novo formato de atendimento, que é via Canal do Produtor. A gerente Jerusa Rech, também explanou sobre a importância do laboratório IPEM, que verifica equipamentos e a qualidade dos grãos, além dos projetos defensivos que tratam sobre o combate da cigarrinha-do-milho e percevejo barriga-verde.

O Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) foi uma das pautas apresentadas pela gerente de Sustentabilidade, Marlene Lima. Foi explicado sobre os pontos críticos que o ZSEE pode ocasionar caso seja aprovado da forma que está, e das diversas reuniões que a comissão realizou para discutir o assunto. Também foi explanado como está o andamento dos projetos Soja Plus, Agrocientista, Guardião das Águas, Na Rota da Sustentabilidade e Qualidade da Água. A gerente fez um breve relato da importância do projeto do Licenciamento Ambiental para a entidade.

O consultor de Logística da Aprosoja e diretor-executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz, explanou sobre a relevância do trabalho realizado pelo Instituto Pensa Agro (IPA). Destacou a importância das informações de qualidade fornecidas pelo IPA aos políticos em Brasília, além de enfatizar que os corredores de escoamento de carga são importantes para Mato Grosso. “Miritituba está ganhando aumento de médio de 3 milhões de toneladas de grãos ao ano e aqui destaco as particularidades das rodovias BR 242, BR 158, BR 080 e BR 174 e das ferrovias Fico, Ferronorte e Ferrogrão”, finalizou Vaz.

Presidente da Aprosoja, Fernando Cadore, destacou a importância das áreas técnicas e estratégicas para o desenvolvimento e crescimento da entidade. “Todas as nossas comissões e gerências são imprescindíveis para dar andamento das ações que desenvolvemos. Nesta gestão, as gerências de Marketing e Comunicação têm a função de mostrar para a sociedade o que a entidade faz em prol dos produtores rurais e da comunidade. Recentemente lançamos a campanha de combate a incêndios florestais e, que teve uma excelente aceitação, e em breve vamos fazer um material para mostrar o déficit de armazenagem no Estado”, declarou Cadore.

Cadore também anunciou os novos coordenadores das Comissões Política Agrícola e Logística, Defesa Agrícola e Sustentabilidade, respectivamente, Tiago Stefanello, delegado do núcleo de Sorriso, Fernando Ferri, 2º vice-presidente Sul e Zilto Donadello, 2º diretor Administrativo.